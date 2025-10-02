Scalea, via libera alla messa in sicurezza dell’area frangivento: l’appello per tutelare i Gigli di Mare

- Advertisement -

SCALEA (CS) – Il Comune di Scalea ha approvato con delibera di Giunta n. 8 del 10 settembre 2025 la partecipazione aD un avviso pubblico per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e riqualificazione urbana di un’area di rilevante importanza ambientale: il tratto Frangivento prospiciente la spiaggia.

Il progetto, se finanziato, prevede interventi di reggimentazione delle acque, realizzazione di vie di accesso ed esodo e riqualificazione dell’area, strategica sia dal punto di vista ambientale che della sicurezza costiera. Nell’ambito di questa iniziativa, l’associazione ambientalista Italia Nostra – Sezione Alto Tirreno Cosentino, ha rivolto un appello al sindaco di Scalea affinché l’intervento tenga conto della presenza dei Gigli di Mare (Pancratium maritimum), pianta protetta dalla legge regionale n. 47/2009, come modificata dalla l.r. 1/2019.

L’area interessata è già stata segnalata all’ex commissario prefettizio, dott. Di Martino, con una nota del 15 febbraio 2025 corredata da foto e perimetrazione, poi trasmessa ufficialmente via PEC all’attuale amministrazione il 5 luglio 2025. L’associazione chiede che l’area venga perimetrata e salvaguardata, per evitare eventuali danni ambientali e per garantire il rispetto della normativa vigente. Ha inoltre ribadito la piena disponibilità a collaborare con l’Ente, anche attraverso sopralluoghi e momenti di approfondimento tecnico.