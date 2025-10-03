HomeCalabria

Sciopero per Gaza ‘illegittimo’, dalla Calabria Salvini attacca la Cgil: «sapremo come comportarci»

Il vicepremier e leader della Lega - a Reggio Calabria per chiudere la campagna elettorale - si rivolge al sindacato e promette nuove regole dopo gli scioperi indetti oggi

REGGIO CALABRIA – “Sapere che a metà giornata ci sono 30 poliziotti feriti, stazioni bloccate, autostrade fermate, invasioni di aeroporti… Abbiamo voluto dare una chance alla Cgil di fermarsi, lo sciopero era stato dichiarato illegittimo, perché gli scioperi si dichiarano con 10 giorni d’anticipo e non 2, ma hanno volto tirar dritto. Siccome ci saranno altri 40 scioperi da qui a fine anno, saprò, a questo punto, come tutelare milioni di italiani, il loro diritto alla mobilità, al lavoro, allo studio, alla salute. Abbiamo dato una chance, hanno preferito fare guerra politica, parlando di pace, sapremo come comportarci”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini a Reggio Calabria dopo che ieri il Garante ha dichiarato ‘illegittimo’ lo sciopero indetto per sostenere il popolo palestinese e la Flottilla.

Oggi la Cgil è scesa in piazza, nonostante il rischio sanzioni dichiarato dal Governo: in Calabria, secondo i dati, si sono registrate oltre 15mila persone tra Reggio e Cosenza.

