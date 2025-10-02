ROMA – La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato in difesa di Gaza e per la Global Sumud Flotilla per domani, 3 ottobre, “in violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90″. Lo si legge in una nota in cui si precisa che nel provvedimento adottato, il Garante ha ritenuto “inconferente il richiamo dei sindacati proclamanti all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori'”. L’Autorità ha quindi inviato un’indicazione immediata alle organizzazioni sindacali, ricordando che “il mancato adeguamento comporta, tra l’altro, l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento”.
Sciopero per Gaza illegittimo: mancato preavviso, è scontro con i sindacati
La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato per domani in difesa di Gaza e per la Global Sumud Flotilla
- Advertisement -
- Pubblicità sky-
Ultimi Articoli
Non sai chi votare? C’è un’app gratuita che ti dice quale lista è più...
COSENZA - In occasione delle prossime elezioni regionali sarà disponibile Itamat, un’applicazione online gratuita pensata per aiutare gli elettori a orientarsi tra i programmi...
Pro Vita Famiglia attacca: «l’apertura di Occhiuto sull’eutanasia peserà sul voto»
CATANZARO - "L'apertura sul suicidio assistito di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria, scoraggia l'elettorato moderato, cattolico e per la...
Cosenza, 11 intossicati di cui uno grave: scatta il piano di emergenza in pronto...
COSENZA - E’ stato attivato il P.E.M.A..P (Piano di Emergenza per il Massiccio Afflusso di Pazienti) oggi, in Pronto Soccorso a seguito dell’arrivo, contemporaneamente,...
Tridico: «Agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente»
COSENZA - A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, in Calabria le sciabolate tra i candidati si fanno sempre più taglienti. «Con un...
Coldiretti Calabria a tu per tu con il Ministro Lollobrigida: cosa è emerso dall’incontro
CATANZARO - Si è svolto oggi, nell'azienda agricola e frantoio oleario Doria, in località Cava Cuculera Nobile di Catanzaro, l'incontro istituzionale tra Coldiretti Calabria...
Correlati
-->
Leggi ancora
Non sai chi votare? C’è un’app gratuita che ti dice quale...
COSENZA - In occasione delle prossime elezioni regionali sarà disponibile Itamat, un’applicazione online gratuita pensata per aiutare gli elettori a orientarsi tra i programmi...
Pro Vita Famiglia attacca: «l’apertura di Occhiuto sull’eutanasia peserà sul voto»
CATANZARO - "L'apertura sul suicidio assistito di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria, scoraggia l'elettorato moderato, cattolico e per la...
Cosenza, 11 intossicati di cui uno grave: scatta il piano di...
COSENZA - E’ stato attivato il P.E.M.A..P (Piano di Emergenza per il Massiccio Afflusso di Pazienti) oggi, in Pronto Soccorso a seguito dell’arrivo, contemporaneamente,...
Tridico: «Agenda Occhiuto, l’ennesima fake news dell’ex presidente»
COSENZA - A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale, in Calabria le sciabolate tra i candidati si fanno sempre più taglienti. «Con un...
Coldiretti Calabria a tu per tu con il Ministro Lollobrigida: cosa...
CATANZARO - Si è svolto oggi, nell'azienda agricola e frantoio oleario Doria, in località Cava Cuculera Nobile di Catanzaro, l'incontro istituzionale tra Coldiretti Calabria...
Ambulanze usate per i comizi elettorali a Cosenza? Graziano smentisce: «Nessun...
COSENZA – «C'è un fitto proliferare di falsa informazione sul web secondo la quale sarebbe stato fatto un uso improprio di ambulanze del 118...