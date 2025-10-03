HomeArea Urbana

Educare alle emozioni nelle scuole: a Rende il Rotary lancia la sfida educativa del domani

Il Progetto del Rotary Club Cosenza Nord verte su l’Alfabetizzazione Emotiva per  educare gli studenti alla gestione delle emozioni

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

RENDE (CS) – Daniel Pennac ci ha spiegato che ogni studente suona il proprio strumento interiore: quello che conta è costruire l’armonia fra i componenti di un gruppo classe, come nucleo fondamentale di ogni aggregazione sociale. Una buona classe (così come ogni consesso umano di una Società evoluta) infatti, non è un reggimento che marcia “al passo” ma un’orchestra che prova la stessa sinfonia.

Partendo da questa fondamentale premessa, l’intelligenza emotiva diventa abilità di riconoscere, comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui, integrando il pensiero razionale con l’intimità delle emozioni, come “forma complementare” di intelligenza che si rispecchia nella consapevolezza di sé, nell’autocontrollo, nella motivazione, nell’empatia e nelle abilità sociali.

Nella bella cornice dell’Hotel Europa, a Rende, una sala colma di interesse ha seguito i lavori del caminetto organizzato dal Rotary Club Cosenza Nord e moderato dalla Prof.ssa Lidia Chiodo (Biologa e Docente presso IC Spezzano Sila-Celico-Rovito / CS) nel quale hanno relazionato esperti come la  Prof.ssa Samantha Filizola (Dirigente Scolastica IC Spezzano Sila-Celico-Rovito /CS) e la Dott.ssa Patrizia Nicotera, Medico Psichiatra (Responsabile UOS Psichiatria Forense dell’ASP di Cosenza).

La peculiarità di questa interessante serata rotariana è stata costituita dal fatto che è nata dalla collaborazione fra il Rotary Club Cosenza Nord e l’Istituto Comprensivo Spezzano Sila-Celico-Rovito relativamente al Progetto  “L’Alfabetizzazione Emotiva –  educare alle emozioni nelle nostre scuole”.

“Dalla Scuola di frontiera a un passo dal Cielo”: nulla di meglio potrebbe descrivere il ruolo e l’importanza dell’intelligenza emotiva stimolata negli studenti adolescenti di oggi, che saranno gli adulti di domani, all’interno di un Mondo apparentemente senza una guida autorevole e illuminata da un’intelligenza prodromica di speranza e di empatia evolutiva.

Il pensiero del Presidente del Rotary Club Cosenza Nord, Francesco Manna, padrone di casa e  supervisore dei lavori, può essere sintetizzato in queste poche ma fondamentali righe:  “Da Ingegnere io dico che, per guardare al Futuro senza l’Angoscia dell’estinzione, si dovrebbe poter contare su un motore capace di auto riconfigurarsi a seconda delle mutevoli esigenze: questo, credo che possa essere rappresentato da quell’inesauribile tesoro che è l’Intelligenza emotiva”

Come ci ricorda Daniel Pennac, “Se hai ereditato il piccolo triangolo che sa fare solo tin tin, o lo scacciapensieri che fa soltanto bloing bloing, la cosa importante è che lo facciano al momento giusto, che diventino un ottimo triangolo, un impeccabile scacciapensieri e che, soprattutto, siano fieri della qualità che il loro contributo conferisce all’insieme”.

E siccome il piacere dell’armonia fa progredire tutti, alla fine anche il piccolo triangolo conoscerà la musica, forse non in maniera brillante come il primo violino, ma vibrerà donando bellissime emozioni. Il problema è che vogliono farci credere che, nel mondo, contino solo i primi violini. Benvenga, quindi, l’impulso all’alfabetizzazione emotiva e complimenti a chi la sa proporre in quel delicato ma fondamentale Universo che è la Scuola.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, strappati i manifesti per la nuova campagna di tesseramento Arci: «Reazione di chiusura,...

Area Urbana
COSENZA - Nella giornata di ieri Arci Cosenza e il CAD LGBT+ Cosenza hanno affisso in città alcuni manifesti per raccontare la nuova campagna...
escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino

Orsomarso: escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino: la natura insieme agli...

Provincia
ORSOMARSO (CS) - Acqua cristallina, alberi secolari e zampette felici. Un successo ad Orsomarso, nel cuore della Valle del Fiume Argentino, la prima escursione...
Salvatore Iaccino uccello

Salvatore Iaccino: chiuse le indagini sulla morte di “Uccello” storico ultras del Cosenza Calcio:...

Area Urbana
COSENZA - La procura di Cosenza ha chiuso le indagini sulla morte di Salvatore Iaccino, storico ultras del Cosenza Calcio scomparso il 17 febbraio...

Cosenza al voto: orari, seggi e trasporto gratuito per le elezioni regionali

Area Urbana
COSENZA - Domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio...
ASP DI COSENZA

Chirurgia a Praia e Trebisacce: ASP Cosenza conferma «sono strutture complesse, atto aziendale è...

Area Urbana
COSENZA - Dopo le polemiche sollevate dal Movimento Civico, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza fa chiarezza sui reparti di Chirurgia di Praia a Mare...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37542Area Urbana22654Provincia19967Italia8057Sport3890Tirreno2985Università1486
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Area Urbana

Cosenza al voto: orari, seggi e trasporto gratuito per le elezioni...

COSENZA - Domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio...
vincita-Francesca-da-Praia-a-Mare-
Provincia

Affari Tuoi, Francesca di Praia a Mare rinuncia all’offerta da 200mila...

ROMA - Questa sera, nella puntata del noto programma televisivo in onda su Rai 1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, una concorrente...
App-Itamat
Calabria

Non sai chi votare? C’è un’app gratuita che ti dice quale...

COSENZA - In occasione delle prossime elezioni regionali sarà disponibile Itamat, un’applicazione online gratuita pensata per aiutare gli elettori a orientarsi tra i programmi...
Gaza Corteo A2 CosenzaSuS
Italia

Sciopero per Gaza illegittimo: mancato preavviso, è scontro con i sindacati

ROMA - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato in difesa di Gaza e per la...
Roberto Occhiuto
Calabria

Pro Vita Famiglia attacca: «l’apertura di Occhiuto sull’eutanasia peserà sul voto»

CATANZARO -  "L'apertura sul suicidio assistito di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alle elezioni regionali in Calabria, scoraggia l'elettorato moderato, cattolico e per la...
Incendio-intossicati-cosenza
Area Urbana

Cosenza, 11 intossicati di cui uno grave: scatta il piano di...

COSENZA - E’  stato attivato il P.E.M.A..P (Piano di Emergenza per il Massiccio Afflusso di Pazienti) oggi, in Pronto Soccorso a seguito dell’arrivo, contemporaneamente,...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA