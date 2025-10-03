HomeArea Urbana

Cosenza al voto: orari, seggi e trasporto gratuito per le elezioni regionali

Domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale

COSENZA – Domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre si vota per l’elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio Regionale. I seggi elettorali in città resteranno aperti domenica 5 ottobre, dalle ore 7,00 alle ore 23,00, e lunedì 6 ottobre, dalle 7,00 alle 15,00. Le operazioni di scrutinio inizieranno immediatamente dopo la conclusione delle operazioni di voto. Gli aventi diritto al voto a Cosenza sono 55.838. 164 i cittadini che votano per la prima volta. I cittadini dell’A.I.R.E. (Anagrafe Italiani residenti all’estero) che potrebbero tornare in città per esercitare il diritto di voto, sono 4568.

Le sezioni elettorali

Saranno 82 le sezioni elettorali disseminate sul territorio cittadino (in allegato l’elenco completo). L’ufficio elettorale del Comune ribadisce lo spostamento, già comunicato in occasione di altre precedenti consultazioni, di alcuni seggi elettorali approvato dalla Commissione elettorale Circondariale. In particolare i seggi elettorali n.7, 8 e 9 sono stati trasferiti dall’edificio dell’ex scuola elementare di Donnici Inferiore, “Suor Elena Aiello” (strada Provinciale n. 84) all’edificio di località Bivio Donnici, Strada provinciale 241 (ex SS19) che fa parte dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini, attualmente adibito a scuola elementare e media. Un altro spostamento ha riguardato i seggi elettorali n. 29, 30 e 45 dalla sede della ex scuola di via Francesco Principe, già via Asmara, alla sede della scuola dell’infanzia di Via L. Picciotto, già via Somalia, che fa parte sempre dell’Istituto Comprensivo Cosenza 1 Zumbini.

Apertura straordinaria dell’Ufficio elettorale

Al fine di garantire ai cittadini residenti l’esercizio del diritto di voto, sarà assicurata, nei giorni del voto, sia domenica 5 ottobre che lunedì 6 ottobre, l’apertura straordinaria degli sportelli dei servizi demografici di Piazza Mancini, 33 (Complesso “I Due fiumi”) sia per il rilascio delle tessere elettorali che per il rilascio delle carte d’identità.

Per il rilascio delle tessere elettorali gli sportelli osserveranno i seguenti orari di apertura:

Sabato 4 ottobre: orario continuato dalle ore 9,00 alle ore 18,00;

Domenica 5 ottobre: orario continuato dalle ore 7,00 alle ore 23,00;

Lunedì 6 ottobre: la mattina, dalle ore 7,00 alle 15,00;

Si ricorda, inoltre, che per il rilascio della tessera elettorale occorrerà presentarsi muniti di documento di identità in corso di validità.

Gli sportelli per il rilascio delle carte d’identità saranno attivi secondo i seguenti orari:

Sabato 4 ottobre: orario continuato dalle ore 9,00 alle 18,00;

Domenica 5 ottobre: orario continuato dalle ore 7,00 alle 23,00;

Lunedì 6 ottobre: la mattina, dalle 7,00 alle 15,00.

L’Ufficio Elettorale del Comune ricorda altresì che per il rilascio della carta di identità occorrerà presentarsi muniti della seguente documentazione:

Carta d’identità scaduta o in scadenza, oppure denuncia (in originale) di furto o smarrimento della carta d’identità, presentata presso le autorità competenti, oppure carta d’identità deteriorata. Necessarie anche la tessera sanitaria/codice fiscale e una fotografia.

Per ogni altra informazione, si rimanda alla specifica sezione (Elezioni Regionali 2025) dell’home page del sito istituzionale del Comune di Cosenza (www.comune.cosenza.it) .

Servizio di trasporto gratuito al seggio

Nei due giorni dedicati al voto (domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre) l’Amministrazione Comunale, al fine di favorire l’esercizio di voto alle persone in condizioni di disabilità o con ridotta capacità motoria, ha predisposto un servizio di trasporto gratuito ai seggi. Il trasporto sarà effettuato dalla Cooperativa “Amicizia e Solidarietà presilana” nelle giornate di domenica 5 ottobre, dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle 17,00 alle 19,00. Lunedì 6 ottobre il trasporto sarà garantito dalle ore 10,00 alle 12,00. Per prenotare il servizio è necessario contattare i seguenti numeri telefonici : 3762246108 (signora Francesca Ferraro) o 3335986655 (sig.Luca Gullà), nei seguenti giorni e orari : sabato 4 ottobre dalle 10,00 alle 12,00, domenica 5 ottobre, dalle 9,00 alle 17,00, e lunedì 6 ottobre, dalle 9,00 alle 12,00.

