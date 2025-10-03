Cosenza, all’Arenella torna “Seconda Chance”: riuso, comunità e sostegno al popolo palestinese

- Advertisement -

COSENZA – Piazza Arenella a Cosenza domani, sabato 4 ottobre dalle ore 10, ospiterà una nuova edizione di “Seconda Chance”, la fiera dedicata al riuso e all’economia circolare, organizzata dal Munnizza Social Club. Questa edizione sarà speciale: al centro non solo la sostenibilità e il riutilizzo degli oggetti, ma anche una forte presa di posizione contro il genocidio in atto in Palestina. L’evento si inserisce infatti nella settimana di mobilitazione cittadina a sostegno del popolo palestinese, denunciando le responsabilità di governi e potenze occidentali nel conflitto.

Vestiti, libri, giochi, piccoli arredi e utensili: tutto può avere una seconda vita. Chiunque potrà scambiare, vendere o donare ciò che non usa più, in uno spazio gratuito, aperto ad adulti e bambini. In programma attività per i più piccoli, musica, stand gastronomici, momenti di riflessione e un collegamento in diretta con la manifestazione nazionale di Roma.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione. Per info e contatti: 348 9847303 – 388 7924137.