HomeCalabria

San Gregorio in fiamme: casolare e auto distrutti, Vigili del Fuoco evitano il peggio

Dopo circa due ore di lavoro, si è riusciti a domare l’incendio nella periferia sud di Reggio Calabria, evitando che si estendesse ai terreni circostanti

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

SAN GREGORIO (RC) – Momenti di paura nel pomeriggio di oggi a San Gregorio, periferia sus della città metropolitana di Reggio Calabria. Intorno alle 17, nei pressi del mercato ortofrutticolo, un incendio ha interessato un casolare abbandonato. Le fiamme, la cui origine è ancora da chiarire, si sono rapidamente propagate a una vicina abitazione utilizzata come deposito e a un’auto lasciata sul posto, probabilmente abbandonata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Villa San Giovanni che, dopo circa due ore di lavoro, sono riusciti a domare l’incendio evitando che si estendesse ai terreni circostanti. Non si registrano feriti, ma restano danni agli immobili e al veicolo coinvolti.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Lavori sulla linea ferroviaria: modifiche d’orario e bus sostitutivi in Calabria dal 5 al...

Calabria
COSENZA - Modifiche alla circolazione dei treni dal 5 al 24 ottobre, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo...
Violenza di genere

Regionali, il Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria si appella ai candidati: «Servono risorse certe»

Calabria
REGGIO CALABRIA - Il Coordinamento Antiviolenza Donne Insieme Calabria (CADIC) alla vigilia delle elezioni regionali, in programma domenica 5 e lunedì 6 ottobre, lancia...
mani volontariato

San Marco Argentano: “Giubileo del Volontariato”, una giornata per chi si dedica ai più...

Provincia
SAN MARCO ARGENTANO (CS) - In occasione della solennità di San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia e testimone universale di carità evangelica, domani sabato 4...
Manifestazioni Calabria

Manifestazioni in tutta la Calabria, oltre 15mila in piazza. Cgil: « Adesione alta e...

Calabria
CATANZARO - Sono state oltre 15 mila oggi le persone che sono scese in piazza per le manifestazioni in Calabria, da Reggio a Cosenza,...
seconda chance

Cosenza, all’Arenella torna “Seconda Chance”: riuso, comunità e sostegno al popolo palestinese

Area Urbana
COSENZA - Piazza Arenella a Cosenza domani, sabato 4 ottobre dalle ore 10, ospiterà una nuova edizione di “Seconda Chance”, la fiera dedicata al...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37546Area Urbana22656Provincia19968Italia8057Sport3890Tirreno2985Università1486
-->
S.M.
Altri Articoli di S.M.

Leggi ancora

Calabria

Lavori sulla linea ferroviaria: modifiche d’orario e bus sostitutivi in Calabria...

COSENZA - Modifiche alla circolazione dei treni dal 5 al 24 ottobre, per consentire lavori programmati per l’ammodernamento della rete ferroviaria fra Vibo Pizzo...
Rotary-Club-Cosenza-Nord
Area Urbana

Educare alle emozioni nelle scuole: a Rende il Rotary lancia la...

RENDE (CS) - Daniel Pennac ci ha spiegato che ogni studente suona il proprio strumento interiore: quello che conta è costruire l’armonia fra i...
Area Urbana

Cosenza al voto: orari, seggi e trasporto gratuito per le elezioni...

COSENZA - Domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio...
vincita-Francesca-da-Praia-a-Mare-
Provincia

Affari Tuoi, Francesca di Praia a Mare rinuncia all’offerta da 200mila...

ROMA - Questa sera, nella puntata del noto programma televisivo in onda su Rai 1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, una concorrente...
App-Itamat
Calabria

Non sai chi votare? C’è un’app gratuita che ti dice quale...

COSENZA - In occasione delle prossime elezioni regionali sarà disponibile Itamat, un’applicazione online gratuita pensata per aiutare gli elettori a orientarsi tra i programmi...
Gaza Corteo A2 CosenzaSuS
Italia

Sciopero per Gaza illegittimo: mancato preavviso, è scontro con i sindacati

ROMA - La Commissione di garanzia sugli scioperi, riunitasi oggi, ha valutato illegittimo lo sciopero generale proclamato in difesa di Gaza e per la...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA