HomeArea Urbana

A Rende “Inside Out 2”. Riparte il progetto di co-housing: libertà, indipendenza e inclusione

Dopo il successo della prima edizione, nuove tecnologie e percorsi personalizzati per abbattere barriere e pregiudizi. Il progetto si presenta come un’iniziativa unica in Italia capace di offrire un notevole miglioramento della qualità della vita anche alle famiglie

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

RENDE – Un modello di convivenza inclusiva e di autonomia reale per le persone con disabilità visiva è l’obiettivo di Inside Out 2, progetto innovativo che, dopo il successo della prima edizione, riparte da Quattromiglia di Rende. Finanziato dalla Regione Calabria con i Fondi ADP 2022–2024, Inside Out 2 prevede dieci mesi di attività in due cicli da cinque mesi, durante i quali quattro persone cieche o ipovedenti vivranno insieme a due giovani normodotati, condividendo uno spazio domestico e imparando a gestire in piena autonomia la vita quotidiana.

I partecipanti sono stati coinvolti in attività pratiche di gestione domestica e cura della propria persona. Hanno imparato a lavarsi, vestirsi e a cucinare da soli, senza dover dipendere da qualcun altro. Uno degli obiettivi del progetto, infatti, è la sostituzione dell’approccio meramente assistivo con quello autonomizzante ed emancipatore. Questa differenza sostanziale ha permesso alle persone coinvolte di capire e dimostrare che i limiti sono soltanto quelli imposti dalla società.

“Volere è potere”, dice Branko Andrejic, uno dei partecipanti che ha vissuto in prima persona l’esperienza proposta dal progetto. Tutti hanno il diritto di cogliere appieno la vita e tutti devono avere la stessa possibilità di poterlo fare.

Il nuovo programma “Inside Out 2”

Offrirà un percorso ancora più mirato e flessibile, con l’integrazione di nuove tecnologie e metodologie. Dieci mesi di attività, articolati in due cicli di cohousing da cinque mesi ciascuno, vedranno quattro persone con disabilità visiva e due giovani normodotati condividere uno spazio domestico a Quattromiglia di Rende, trasformandolo in un ambiente confortevole e stimolante, capace di rafforzare l’autostima.

Iniziativa unica in Italia

Per fare fede all’idea che dà il nome al progetto, infatti, è proprio lo spazio interno (inside) a favorire, con i suoi stimoli, un’emancipazione esterna (out). Frutto della collaborazione tra l’associazione S.A.M. – Sicurezza Autonomia Mobilità OdV, che dal 2006 si occupa di progettazione sociale, progettazione accessibile e supporto per l’accessibilità, l’I.Ri.Fo.R. – Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della sezione provinciale di Cosenza e Paradisea APS, il progetto si presenta come un’iniziativa unica in Italia. Un’esperienza significativa in grado di offrire un notevole miglioramento della qualità della vita anche alle famiglie, spesso sole nella cura, nei costi e nella gestione delle attività quotidiane.

Rende inside out 2

“Se io dovessi descrivere Inside Out con una parola, sarebbe libertà, perché mi sento più libero e più autonomo”, afferma Marco Quintiero, un ragazzo con disabilità visiva che ha partecipato personalmente all’esperienza di co-housing che si è da poco conclusa. Libertà e autonomia sono dunque le due parole chiave, i due pilastri su cui si costruisce un progetto che mira a far riscoprire sé stessi e le proprie potenzialità.

“Inside Out 2” non rappresenta soltanto un’occasione di crescita per i partecipanti, ma un modello innovativo capace di arricchire l’intera società, replicabile e scalabile in altri territori. L’auspicio è che l’iniziativa possa essere riproposta ed estesa territorialmente, al fine di dimostrare che l’impegno sociale e il forte senso di comunità possono davvero contribuire allo sviluppo di una società meno soggetta a limiti, pregiudizi e barriere.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Cosenza, strappati i manifesti per la nuova campagna di tesseramento Arci: «Reazione di chiusura,...

Area Urbana
COSENZA - Nella giornata di ieri Arci Cosenza e il CAD LGBT+ Cosenza hanno affisso in città alcuni manifesti per raccontare la nuova campagna...
Rotary-Club-Cosenza-Nord

Educare alle emozioni nelle scuole: a Rende il Rotary lancia la sfida educativa del...

Area Urbana
RENDE (CS) - Daniel Pennac ci ha spiegato che ogni studente suona il proprio strumento interiore: quello che conta è costruire l’armonia fra i...
escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino

Orsomarso: escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino: la natura insieme agli...

Provincia
ORSOMARSO (CS) - Acqua cristallina, alberi secolari e zampette felici. Un successo ad Orsomarso, nel cuore della Valle del Fiume Argentino, la prima escursione...
Salvatore Iaccino uccello

Salvatore Iaccino: chiuse le indagini sulla morte di “Uccello” storico ultras del Cosenza Calcio:...

Area Urbana
COSENZA - La procura di Cosenza ha chiuso le indagini sulla morte di Salvatore Iaccino, storico ultras del Cosenza Calcio scomparso il 17 febbraio...

Cosenza al voto: orari, seggi e trasporto gratuito per le elezioni regionali

Area Urbana
COSENZA - Domenica 5 ottobre e lunedì 6 ottobre si vota per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37542Area Urbana22655Provincia19967Italia8057Sport3890Tirreno2985Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino
Provincia

Orsomarso: escursione “a 4 zampe” nella Valle del Fiume Argentino: la...

ORSOMARSO (CS) - Acqua cristallina, alberi secolari e zampette felici. Un successo ad Orsomarso, nel cuore della Valle del Fiume Argentino, la prima escursione...
ASP DI COSENZA
Area Urbana

Chirurgia a Praia e Trebisacce: ASP Cosenza conferma «sono strutture complesse,...

COSENZA - Dopo le polemiche sollevate dal Movimento Civico, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza fa chiarezza sui reparti di Chirurgia di Praia a Mare...
Ospedale Cosenza - cardiochirurgia_chirurgia_ortopedica_ospedale copertina
Area Urbana

Ospedale Cosenza, inaugurati i nuovi reparti di Cardiochirurgia e Chirurgia Ortopedica:...

COSENZA - All’ospedale dell’Annunziata di Cosenza questa mattina, sono stati ufficialmente inaugurati i nuovi reparti di Cardiochirurgia e di Chirurgia ortopedica degli arti e...
cortei sciopero generale calabria 3 ottobre
Calabria

Non solo Cosenza: la Calabria in piazza per la Flotilla e...

CATANZARO - La Calabria risponde presente alla mobilitazione nazionale per Gaza e per la Global Flotilla, la missione umanitaria attaccata da Israele nelle scorse...
piazza kennedy sciopero generale cosenza gaza 03 ottobre cop
Area Urbana

Sciopero generale a Cosenza, in piazza per Gaza: «Non restiamo in...

COSENZA - Anche Cosenza si unisce alla mobilitazione nazionale per la Palestina. Dopo la grande partecipazione alla manifestazione a settembre, che ha visto oltre mezzo...
buche stradali - pasquale tridico
Calabria

Tridico: «Strade dissestate? Stop al bollo auto in Calabria per chi...

COSENZA - Ultimi colpi di campagna elettorale in Calabria in vista del voto, domenica 5 e lunedì 6 ottobre. Così Pasquale Tridico, candidato alla...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA