HomeItalia

Giornata Internazionale del Caffè: caro-tazzina al bar +20% in 4 anni. Catanzaro è ancora la più economica

Il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso «di questo passo l'ipotesi di dover presto pagare 2 euro per un espresso è sempre più realistica»

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

ROMA – Non si arresta l’aumento del prezzo del caffè, al punto che nel confronto col 2021,  la tazzina costa oltre il 20% in più. I dati emergono da uno studio condotto dal Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc) in collaborazione con Assoutenti, in occasione della Giornata Internazionale del Caffè che si celebra oggi primo ottobre.

Analizzando i dati dell’Osservatorio Mimit, il prezzo nelle grandi città è passato da una media di 1,04 euro del 2021 a una media di 1,25 euro di agosto 2025, con un aumento del 20,6% in 4 anni, spiega il Crc. I listini sono estremamente diversificati sul territorio: in 4 province il prezzo del caffè supera la soglia di 1,4 euro. Bolzano si conferma la città col caffè più costoso, con un prezzo medio di 1,47 euro, seguita da Ferrara con 1,43 euro, Padova con 1,41 euro e Belluno con 1,40 euro.

In altre 17 province la spesa è superiore a 1,3 euro a tazzina. Dalla classifica è esclusa Benevento, che di recente è stata al centro di polemiche “per grossolani errori nelle rilevazioni dei prezzi”, puntualizza il Crc. Sul versante opposto, Catanzaro è la più economica, unica tra le grandi province dove la tazzina non supera il costo di 1 euro, seguita da Reggio Calabria e Messina, entrambe a quota 1,06 euro in media.

Se si analizza l’andamento degli ultimi 4 anni, i rincari più pesanti si registrano a Bari, Parma e Pescara, città dove l’espresso è aumentato di quasi il 40% rispetto al 2021. Anche Napoli, capitale mondiale del caffè, registra incrementi che sfiorano il 35% in 4 anni e vanta un prezzo medio che ormai ha sfondato la soglia dei 1,20 euro (1,21 euro), sottolinea il Centro di formazione e ricerca sui consumi.

In termini di effetti sulle tasche degli italiani, l’aumento dei prezzi dell’espresso determina un aggravio di spesa non indifferente – spiega Assoutenti – La pausa caffè al bar rappresenta un appuntamento fisso quotidiano per milioni di cittadini, al punto che in Italia vengono servite ogni anno 6 miliardi di tazzine nei locali pubblici della Penisola. Questo significa che la spesa per l’espresso passa dai 6,2 miliardi all’anno del 2021 agli attuali 7,5 miliardi, con un aumento di ben 1,3 miliardi di euro a parità di consumi.

“In Italia il costo del caffè al bar viaggia spedito verso quota 1,5 euro a tazzina, e considerato l’andamento delle quotazioni del caffè e i ripetuti allarmi delle aziende di settore, di questo passo l’ipotesi di dover presto pagare 2 euro per un espresso è sempre più realistica – afferma il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso – La crescita dei listini di quello che non è solo un prodotto, ma è soprattutto una tradizione quotidiana consolidata, rischia di modificare le abitudini degli italiani, spingendoli a ridurre i consumi al bar o dirottandoli verso la classica, e più economica, moka in casa”.

Città  Prezzo 2021 Prezzo 2025 Differenza
Bolzano 1,18 1,43 21,2%
Trento 1,13 1,34 18,6%
Pescara 1,00 1,34 34,0%
Trieste 1,14 1,34 17,5%
Bologna 1,13 1,31 15,9%
Torino 1,07 1,30 21,5%
Venezia 1,08 1,24 14,8%
Firenze 1,09 1,21 11,0%
Milano 1,03 1,21 17,5%
Palermo 0,98 1,20 22,4%
Ancona 1,04 1,20 15,4%
Cagliari 1,06 1,19 12,3%
Napoli 0,90 1,19 32,2%
Perugia 1,02 1,18 15,7%
Genova 1,02 1,18 15,7%
Bari 0,86 1,14 32,6%
Roma 0,93 1,14 22,6%
Aosta 1,05 1,11 5,7%
Catanzaro 0,80 1,00 25,0%
Media 1,03 1,22 19,17%

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Unical, paura tra studenti e docenti per un branco di cani randagi

Università
RENDE (CS) –  Secondo quanto segnalato da alcuni studenti, circa una decina di cani di grossa taglia stazionerebbero nell’area tra il Cubo 28 e...
Galleria Nazionale Cosenza

Cosenza, ad ottobre la facciata della Galleria Nazionale si illumina di rosa in nome...

Area Urbana
COSENZA - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno. Anche quest'anno sono diverse le iniziative messe in campo....
Saracena lavori efficientamento energetico

Saracena, al via i lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale di Piazza Castello

Provincia
SARACENA (CS) –  "Per un comune nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, sostenibilità non può essere una parola spot ma un dovere quotidiano....
Polo Logistico Conad Montalto uffugo

A Montalto il nuovo maxi polo logistico Conad da 500 milioni: automazione, green e...

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - PAC 2000A Conad è pronto all'inaugurazione (il prossimo 8 ottobre) del nuovo maxi polo logistico di Montalto Uffugo in Via...
Unical_medici-Annunziata

Unical rinforza l’ospedale di Cosenza con tre primari e due nuovi specialisti

Università
RENDE (CS) - Tre nuovi primari universitari rafforzano l’organico dell’ospedale Annunziata di Cosenza, potenziando il percorso verso la costruzione di un polo sanitario che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37527Area Urbana22631Provincia19958Italia8053Sport3888Tirreno2979Università1485
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

Elisabetta Gregoraci Ottobre prevenzione 2025 lilt 02
Italia

Prevenzione oncologica: “Ottobre rosa 2025”, Elisabetta Gregoraci in prima linea con...

ROMA - A Montecitorio nella prestigiosa Sala della Regina è stata presentata la campagna "Ottobre rosa 2025" promossa da Anci e Lilt con il...
Calabria

Costituito il coordinamento regionale per una legge antidiscriminazione verso la comunità...

COSENZA - "Alla vigilia delle elezioni regionali in Calabria, le associazioni LGBTQIA+ del territorio (Arcigay Reggio Calabria I due mari, Agedo Reggio Calabria, Arcigay...
lungofiume via norman douglas cosenza
Area Urbana

Cosenza: piano per il decoro e l’igiene urbana, lungofiume Norman Douglas...

COSENZA - "Instancabile il lavoro straordinario che sta portando avanti la Cooperativa Semper Uno, responsabile della pulizia e del decoro dell'intero Centro Storico". Lo afferma...
iscrizione Unical
Università

Cinque borse di studio per studenti palestinesi, l’Unical aderisce a IUPALS

RENDE - L’Università della Calabria aderisce al progetto 'Italian Universities for Palestinian Students', l’iniziativa promossa dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) in...
ospedale-annunziata-cosenza-smentita-alessandra bresciani
Area Urbana

Ospedale ad Arcavacata, Bresciani ai candidati «Cosenza deve forse diventare archeologia...

COSENZA - "Cosenza spogliata". Ultimi giorni campagna elettorale per le Regionali in Calabria e da Cosenza si alza la voce contro il rischio di...
bombole gas 01 gdf
Calabria

Commercio illegale di bombole di Gpl: Guardia di finanza ne sequestra...

CROTONE - I finanzieri Crotone hanno sequestrato lungo la strada statale 106 nel tratto di attraversamento della frazione Torre Melissa, 70 bombole contenenti un...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA