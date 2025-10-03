HomeCalabria

Manifestazioni in tutta la Calabria, oltre 15mila in piazza. Cgil: « Adesione alta e senza incidenti»

Studenti, lavoratori e pensionati hannio sfilato questa mattina, tutti uniti dietro gli striscioni a sostegno della popolazione di Gaza e della Flotilla. Il sindacato: "Non interessati punti sensibili"

CATANZARO – Sono state oltre 15 mila oggi le persone che sono scese in piazza per le manifestazioni in Calabria, da Reggio a Cosenza, nel giorno dello sciopero generale per Gaza e la Flotilla. Una manifestazione che si è articolata su strade e piazze che hanno visto sfilare studenti, lavoratori e pensionati, tutti uniti dietro gli striscioni a sostegno della popolazione di Gaza e della Flotilla. Sono i primi dati diffusi dalla Cgil, la sigla sindacale che insieme a USB ha indetto lo sciopero generale di oggi.

Tra slogan e bandiere palestinesi, le manifestazioni si sono svolte senza incidenti e, tranne qualche i disagi agli automobilisti, non hanno interessato punti “sensibili”, fa sapere la Cgil, quali stazioni e aeroporti.

Un presidio della Usb si è tenuto anche davanti all’ingresso del porto di Gioia Tauro senza intaccare l’operatività dello scalo, andata avanti regolarmente. Il segretario regionale della Cgil Gianfranco Trotta, presente alla manifestazione di Cosenza, ha parlato di una adesione allo sciopero “alta, sia nel settore privato che nel pubblico, laddove non si tratta di servizi essenziali”.

