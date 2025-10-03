HomeProvincia

Il lago Cecita in Sila è ufficialmente navigabile: nuovo percorso di tutela ambientale e sviluppo territoriale

Il provvedimento arrivato in Regione con la seduta del 10 settembre. La Calabria riconosce all'invaso più ampio della regione, una nuova centralità nel turismo naturalistico e sostenibile

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

SPEZZANO DELLA SILA (CS) – Il Lago Cecita è ufficialmente navigabile. Una decisione attuata nel corso della seduta del consiglio regionale del 10 settembre scorso quando la Commissione Tecnica regionale ed Enel Green hanno concluso l’iter tecnico e approvato all’unanimità le prescrizioni che consentono l’esercizio della navigazione nel più noto lago nel Parco Nazionale della Sila.

Lago Cecita navigabile: nuove prospettive di sviluppo

Si aprono così nuove strade e prospettive di sviluppo turistico e territoriale per tutto il territorio della Sila. Un provvedimento atteso da tempo per l’invaso principale della Calabria sia per dimensioni della superficie che per capacità di portata, raggiungendo in totale 108milioni di metri cubi d’acqua invasata.

Ad annunciarlo nella giornata di oggi il consigliere regionale Pietro Molinaro che, con il supporto del collaboratore arch. Matteo Pucci e quello dei sindaci del triangolo dei comuni interessati, Celico, Spezzano della Sila e Longobucco, si è fatto portavoce della questione battendosi per il raggiungimento dell’obiettivo.

Nuova centralità nel turismo naturalistico e sostenibile in Sila

Con questo provvedimento, la Regione Calabria riconosce al Lago Cecita una nuova centralità nel turismo naturalistico e sostenibile, confermando il valore di una strategia che unisce tutela ambientale e sviluppo economico con nuovi flussi, nuove opportunità e infrastrutture che uniscono e modernizzano.

Lago Cecita Sila

“Si tratta di una conquista importante, che valorizza il Lago Cecita come risorsa turistica e ambientale – ha commentato con soddisfazione il consigliere regionale Pietro Molinaro – Abbiamo lavorato con determinazione per superare ostacoli tecnici, garantendo sicurezza e sostenibilità. È un passo avanti importante per l’intera Sila e per la Calabria. In Sila si concretizzano sempre più opportunità turistiche, di lavoro e di economia sostenibile che con le loro specificità possono contribuire a nuovi posti di lavoro, anche qualificati, – conclude – per evitare lo spopolamento delle aree montane. Un buon esempio di capitale naturale e capitale umano che si potenziano a vicenda”.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Praia a Mare, al via il servizio di elisoccorso notturno: donna incinta trasferita d’urgenza...

Tirreno
PRAIA A MARE (CS) - È entrato in funzione nella notte tra il 2 e il 3 ottobre il nuovo servizio di elisoccorso notturno...
Cosenza Calcio identity gualtieri

Citrigno si ritira e il Gualtieri lancia il “Cosenza Idendity” | «ricostruire e promuovere...

Sport
COSENZA - Mentre l'imprenditore Alfredo Citrigno annunciava il suo ritiro dalla trattativa per l'acquisizione del Cosenza Calcio, parlando di situazione divenuta “contorta e difficile...
Alfredo Citrigno Guarascio

Alfredo Citrigno si ritira dalla trattativa “Povero Cosenza nostro, sprofondato nel baratro tra promesse...

Sport
COSENZA - A poche ore dalla risposta del presidente Eugenio Guarascio, alla nuova manifestazione di interesse per l’acquisizione del Cosenza Calcio, Alfredo Citrigno non...
assicurazione rc auto

Rc auto, Calabria tra le regioni più care. Cosenza è tra le province più...

Provincia
COSENZA - L'assicurazione auto negli ultimi anni ha subito rincari non indifferenti anche se, nelle varie regioni d'Italia, permangono differenze sostanziali. Cosa succede in...
cortei sciopero generale calabria 3 ottobre

Non solo Cosenza: la Calabria in piazza per la Flotilla e contro il genocidio,...

Calabria
CATANZARO - La Calabria risponde presente alla mobilitazione nazionale per Gaza e per la Global Flotilla, la missione umanitaria attaccata da Israele nelle scorse...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37542Area Urbana22648Provincia19966Italia8057Sport3890Tirreno2985Università1486
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Tirreno

Praia a Mare, al via il servizio di elisoccorso notturno: donna...

PRAIA A MARE (CS) - È entrato in funzione nella notte tra il 2 e il 3 ottobre il nuovo servizio di elisoccorso notturno...
assicurazione rc auto
Provincia

Rc auto, Calabria tra le regioni più care. Cosenza è tra...

COSENZA - L'assicurazione auto negli ultimi anni ha subito rincari non indifferenti anche se, nelle varie regioni d'Italia, permangono differenze sostanziali. Cosa succede in...
depuratore
Provincia

Al via i lavori per il nuovo depuratore tra Castrovillari, Civita,...

CASTROVILLARI (CS) - Via libera ai lavori di "adeguamento e ottimizzazione dello schema depurativo dell'agglomerato di Castrovillari", intervento tra i più corposi messi in...
sciopero generale indicazioni
Italia

Sciopero generale di domani: dai trasporti, alla scuola fino alla sanità....

ROMA - Domani, 3 ottobre, in tutta Italia sarà una giornata di sciopero generale proclamato dalla Cgil e dall'Unione dei sindacati di base e...
Nonni merenda nipoti
Italia

Oggi è la Festa dei Nonni: la merenda il pasto più...

ROMA - Nonni e nipoti, un legame fatto di complicità, trasmissione di valori e sostegno che viene "celebrato" oggi con una giornata tutta dedicata...
Galleria Nazionale Cosenza
Area Urbana

Cosenza, ad ottobre la facciata della Galleria Nazionale si illumina di...

COSENZA - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno. Anche quest'anno sono diverse le iniziative messe in campo....
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA