CATANZARO – Dopo il primo incontro avvenuto nel maggio 2024, oggi presso la Cittadella Regionale si è tenuta la seconda riunione della commissione tecnica, ai sensi della L.R. n.9/1985 finalizzata all‘ottenimento dell’autorizzazione regionale alla navigabilità del Lago Cecita. “Un passo importante – commenta il Consigliere Regionale Molinaro – per permettere agli amanti degli sport acquatici la fruizione delle sue acque, così da essere attrattivo e incrementare l’offerta turistica. Ringrazio i sindaci dei comuni interessati (Celico, Spezzano della Sila e Longobucco) per avere accolto e partecipato attivamente alla realizzazione di questo essenziale obiettivo.

Il triangolo dei comuni dell’altopiano silano bagnati dall’invaso, che è il principale lago della Calabria per dimensioni della superficie e capacità di portata, raggiungendo 108milioni di metri cubi d’acqua invasata, hanno idee chiare per la valorizzazione delle risorse naturali del territorio. «Ho apprezzato – aggiunge Molinaro – la fattiva collaborazione dei dipartimenti regionali interessati, Turismo e Ambiente e tutti i soggetti coinvolti in particolare Enel Green Power per aver condiviso questa scelta strategica. Continuerò a mettere tutto il mio impegno affinché quanto prima si passi alla realizzazione delle opere e quanto necessario alla navigazione del lago. In Sila si concretizzano sempre più opportunità turistiche, di lavoro e di economia sostenibile che con le loro specificità possono contribuire a nuovi posti di lavoro, anche qualificati, per contribuire ad evitare lo spopolamento delle aree montane».