Affari Tuoi, Francesca di Praia a Mare rinuncia all’offerta da 200mila e vince 300mila euro

ROMA – Questa sera, nella puntata del noto programma televisivo in onda su Rai 1 Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, una concorrente d’eccezione ha portato a casa un bottino straordinario: Francesca Otorino, 37 anni, originaria di Praia a Mare, ha vinto 300.000 euro.

Francesca, che lavora come infermiera nel reparto di pronto soccorso, ha partecipato assieme al suo partner al gioco dei pacchi, affrontando tutte le tensioni e le decisioni che il format prevede. Durante la puntata, le era stata offerta una proposta da 200.000 €, che Francesca ha inizialmente rifiutato. Dopo una serie di colpi di scena, la situazione si è evoluta fino a quando le sono rimasti in gioco due cifre: 100.000 € e 300.000 €. Alla fine, il suo coraggio l’ha premiata: aprendo il suo pacco Francesco si è portata a casa 300.000 euro.

La vittoria è stata accolta con grande gioia da Francesca e dal suo compagno, suggellata da un forte abbraccio tra commozione e grande stupore. Una serata che resterà scolpita nel cuore di Francesca e di tutta Praia a Mare, che oggi può dire con orgoglio: “Una di noi ce l’ha fatta”.