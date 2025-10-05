HomeCalabria

A Crotone nasce la sede della Fondazione Ariel, presidio di supporto alle famiglie con bambini con disabilità neuromotoria

La notizia è stata annunciata nel corso del congresso scientifico "Le Patologie Neuromotorie del Bambino" tenutosi in città

F.B.
Scritto da F.B.
CROTONE – Nasce ufficialmente in città la sede della Fondazione Ariel, un presidio che permetterà di offrire supporto diretto e continuativo alle famiglie con bambini con disabilità neuromotorie. La notizia è stata annunciata nel corso del congresso scientifico “Le Patologie Neuromotorie del Bambino”, promosso e organizzato a Crotone dal Marrelli Hospital in collaborazione con la Fondazione Ariel.

L’evento ha riunito professionisti di altissimo livello provenienti da tutta Italia, offrendo una panoramica completa sulle più moderne strategie cliniche, riabilitative e tecnologiche per la gestione delle patologie neuromotorie in età evolutiva.

“La forza che abbiamo è quella di fare rete – ha dichiarato Antonella Stasi, Presidente del Gruppo Marrelli – la nostra missione deve essere una speranza tangibile, e lavoreremo per portare avanti questo obiettivo insieme ad Ariel, affinché nessun bambino e nessuna famiglia si senta mai solo nell’affrontare un percorso di cura così complesso e difficile“.

Crotone diventa così un nuovo punto di riferimento per il Sud Italia, aprendo prospettive di cura, inclusione e speranza per i bambini e le loro famiglie.

