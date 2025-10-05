Regionali, l’affluenza alle 12 in Calabria è al 7,7%. A Cosenza 7,6%

- Advertisement -

COSENZA – Mattinata di votazioni in Calabria per rinnovare il consiglio regionale dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto. Alle ore 12.30 in Calabria hanno votato il 7,7% (il numero è riferito a 2363 sezioni su 2406). Il dato è più o meno in linea rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021 quando intorno alle ore 12 aveva votato il 7,4.

In provincia di Catanzaro gli elettori che hanno già votato raggiungono quota 8,8% (8,59 % nel 2021). A seguire Crotone con 7,7%, poi Cosenza dove hanno votato il 7,6% degli aventi diritto. Reggio Calabria con 7,6%. Chiude Vibo Valentia con il 6%.

I candidati alla presidenza Roberto Occhiuto, espressione del centrodestra e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare si sono recati alle urne questa mattina. L’unico a non votare in Calabria è Pasquale Tridico, rappresentante del campo progressista, perché residente a Roma.

Nelle elezioni del 2021 l’affluenza alle urne era stata estremamente bassa. Solo il 44,38% dei calabresi era andato a votare in lievissimo aumento rispetto alle precedenti consultazioni del 2020 per le quali il dato si attestava al 44,33%. Più di un calabrese su due non era andato a votare per le elezioni regionali.