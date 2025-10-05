HomeCalabria

Regionali, l’affluenza alle 12 in Calabria è al 7,7%. A Cosenza 7,6%

Ha votato il 7,7% (il numero è riferito a 2363 sezioni su 2406). Il dato è più o meno in linea rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021

F.B.
Scritto da F.B.
Stima lettura: Less than 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Mattinata di votazioni in Calabria per rinnovare il consiglio regionale dopo le dimissioni di Roberto Occhiuto. Alle ore 12.30 in Calabria hanno votato il 7,7% (il numero è riferito a 2363 sezioni su 2406). Il dato è più o meno in linea rispetto alla stessa rilevazione alle precedenti elezioni regionali del 2021 quando intorno alle ore 12 aveva votato il 7,4.

In provincia di Catanzaro gli elettori che hanno già votato raggiungono quota 8,8% (8,59 % nel 2021). A seguire Crotone con 7,7%, poi Cosenza dove hanno votato il 7,6% degli aventi diritto. Reggio Calabria con 7,6%. Chiude Vibo Valentia con il 6%.

I candidati alla presidenza Roberto Occhiuto, espressione del centrodestra e Francesco Toscano per Democrazia Sovrana e Popolare si sono recati alle urne questa mattina. L’unico a non votare in Calabria è Pasquale Tridico, rappresentante del campo progressista, perché residente a Roma. 

Nelle elezioni del 2021 l’affluenza alle urne era stata estremamente bassa. Solo il 44,38% dei calabresi era andato a votare in lievissimo aumento rispetto alle precedenti consultazioni del 2020 per le quali il dato si attestava al 44,33%. Più di un calabrese su due non era andato a votare per le elezioni regionali.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Regionali Toscano votato

Regionali, Francesco Toscano ha votato a Gioia Tauro

Calabria
GIOIA TAURO (RC)  - Come ha fatto Roberto Occhiuto a Cosenza, anche Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana popolare alla carica di Presidente della...
Crotone sede Fondazione Ariel

A Crotone nasce la sede della Fondazione Ariel, presidio di supporto alle famiglie con...

Calabria
CROTONE - Nasce ufficialmente in città la sede della Fondazione Ariel, un presidio che permetterà di offrire supporto diretto e continuativo alle famiglie con...

Regionali: Roberto Occhiuto ha votato a Cosenza, con lui i suoi due figli –...

Calabria
COSENZA – Non ha indugiato Roberto Occhiuto, presidente dimissionario e candidato alla Presidenza della Regione Calabria in questa nuova tornata elettorale che vede le...
giovani sport

Al via il Bonus Sport 2025: fino a 300 euro per i figli da...

Italia
ROMA - Al via le domande per il Bonus Sport 2025, l'iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport indirizzata alle famiglie italiane con figli...
Elezioni regionali Calabria candiddati

Elezioni regionali Calabria 2025, urne aperte | Come si vota, liste e preferenze

Calabria
COSENZA - Urne aperte per le elezioni regionali in Calabria 2025 fino alle 23 di oggi domenica 5 ottobre e dalle 7 alle 15...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37562Area Urbana22668Provincia19973Italia8062Sport3891Tirreno2987Università1486
-->
F.B.
Altri Articoli di F.B.

Leggi ancora

Regionali Toscano votato
Calabria

Regionali, Francesco Toscano ha votato a Gioia Tauro

GIOIA TAURO (RC)  - Come ha fatto Roberto Occhiuto a Cosenza, anche Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana popolare alla carica di Presidente della...
Crotone sede Fondazione Ariel
Calabria

A Crotone nasce la sede della Fondazione Ariel, presidio di supporto...

CROTONE - Nasce ufficialmente in città la sede della Fondazione Ariel, un presidio che permetterà di offrire supporto diretto e continuativo alle famiglie con...
Calabria

Regionali: Roberto Occhiuto ha votato a Cosenza, con lui i suoi...

COSENZA – Non ha indugiato Roberto Occhiuto, presidente dimissionario e candidato alla Presidenza della Regione Calabria in questa nuova tornata elettorale che vede le...
giovani sport
Italia

Al via il Bonus Sport 2025: fino a 300 euro per...

ROMA - Al via le domande per il Bonus Sport 2025, l'iniziativa promossa dal Dipartimento per lo Sport indirizzata alle famiglie italiane con figli...
CosenzApp premio Vertical Movie Festival
Area Urbana

CosenzApp trionfa a Roma: il video “Il Geppetto Calabrese” premiato al...

COSENZA - Un laboratorio di pochi metri quadri a Cosenza, pieno di trucioli di legno e Pinocchi in lavorazione, è diventato protagonista sul palco...
maxi bando 20 milioni agroalimentare
Calabria

Calabria, maxi bando da 20 milioni per l’agroalimentare: contributi fino al...

CATANZARO - Rafforzare la produttività e la competitività sui mercati del comparto agricolo. È quanto vuole fare la Regione Calabria con un bando pubblico da...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA