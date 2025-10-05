HomeProvincia

Camigliatello, paura in centro per la presenza di cani randagi

Almeno una diecina i cani avvistati in centro, sul corso principale, che circolavano in branco. Paura e fastidio tra i presenti in città per la pre-sagra del fungo

F.B.
CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di alcuni cittadini che arriva direttamente da Camigliatello che in questi giorni si prepara ad accogliere una delle sagre più antiche della provincia di Cosenza, quella del fungo, in programma a partire dal prossimo fine settimana.

Oggi in città la manifestazione “Aspettando la Sagra del Fungo” che ha portato nella cittadina della Sila già diversi turisti. Da questa mattina, però, sono stati avvistati in centro, sul corso principale, dei cani randagi che circolavano in branco. Almeno una diecina, poi dimuiti nel corso della giornata. Questi si sono agirati nel centro cittadino, anche nella zona dell’area pedonale, destando paura e fastidio tra i presenti, persone del posto e diversi turisti che sono arrivati in città per la pre-sagra.

