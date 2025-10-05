Saracena, torna il corso Full-D di salvataggio e primo soccorso. Russo: «Comunità sempre più consapevole»

- Advertisement -

SARACENA (CS) – “Un comune che accoglie e promuove esperienza deve essere anche sicuro e preparato alle emergenze. Ecco perché l’amministrazione comunale ha attivato, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana (CRI) di Castrovillari un nuovo Corso Full-D per il salvataggio e le manovre di primo soccorso. Una scelta che si inserisce in un percorso ormai consolidato: il Paese del Moscato-Passito è infatti un Comune cardioprotetto, dotato di 5 defibrillatori installati nei punti strategici del territorio”.

È quanto fa sapere il sindaco Renzo Russo ricordando che sono già aperte le iscrizione per il corso che metterà a disposizione, gratuitamente, 24 posti per tutti i concittadini che vorranno partecipare. “Crediamo che la sicurezza e la prevenzione si costruiscano insieme. – ha aggiunto – Non basta avere le attrezzature bisogna saperle usare, pertanto continuiamo a investire nella formazione”.

Chi può partecipare e perché è importante

Il corso, aperto ai residenti, si svolgerà in un’unica giornata di 6 ore e consentirà di acquisire competenze pratiche nelle manovre di rianimazione cardiopolmonare, disostruzione pediatrica e disostruzione nell’adulto. Al termine della giornata, i partecipanti riceveranno l’attestato di esecutore Full-D, una certificazione che abilita all’uso del defibrillatore semiautomatico.

“Un titolo – precisa ancora il primo cittadino – che non resta solo sulla carta, ma può davvero fare la differenza nella vita di una persona in pericolo”. Il corso Full-D “non è solo un momento formativo, ma un investimento nella sicurezza collettiva. L’obiettivo – conclude Russo – è avere una comunità sempre più consapevole e pronta a intervenire. Perché sapere come comportarsi nei momenti critici significa salvare vite e costruire un territorio più sicuro per tutti”.

Come iscriversi

Le iscrizioni saranno accolte fino alle ore 13 del prossimo martedì 14 ottobre 2025. Potranno accedere i primi 24 cittadini in ordine di domanda. Il modulo di iscrizione è scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Saracena e dovrà essere compilato e inviato secondo le modalità indicate nell’avviso ufficiale.