Calabria, maxi bando da 20 milioni per l’agroalimentare: contributi fino al 65% a fondo perduto

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli, singoli o associati. Gli investimenti finanziabili vanno da un minimo di 100 mila euro fino a un massimo di 2,5 milioni di euro

F.B.
F.B.
Stima lettura: 1 minuti
CATANZARO – Rafforzare la produttività e la competitività sui mercati del comparto agricolo. È quanto vuole fare la Regione Calabria con un bando pubblico da 20 milioni di euro realizzato nell’ambito del CSR Calabria 2023 – 2027 per sostenere l’innovazione e l’ammodernamento delle imprese agroalimentari.

L’obiettivo dell’avviso pubblico, relativo all’intervento SRD13 “Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, è quello di incrementarne la redditività e la capacità di competere sui mercati, migliorando al contempo le performance ambientali e climatiche.

Maxi bando da 20 milioni per l’agroalimentare, a chi è rivolto e cifre finanziabili

Il bando è rivolto agli imprenditori agricoli, singoli o associati, che potranno beneficiare di un contributo a fondo perduto fino al 65% delle spese ammissibili. Gli investimenti finanziabili vanno da un minimo di 100 mila euro fino a un massimo di 2,5 milioni di euro.

Sono ammessi al sostegno progetti volti a valorizzare il capitale aziendale con la realizzazione, ristrutturazione e ammodernamento di impianti e strutture per la cernita, lavorazione, conservazione, stoccaggio, condizionamento, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti della filiera agroindustriale, a introdurre innovazioni tecnologiche e migliorare l’efficienza dei cicli produttivi con particolare attenzione al risparmio energetico e idrico, a potenziare i sistemi di gestione della qualità, tracciabilità ed etichettatura dei prodotti, a ridurre l’impatto ambientale e valorizzare i sottoprodotti, a rafforzare la sicurezza sul lavoro oltre gli standard minimi di legge, ad aumentare il valore aggiunto delle produzioni e a favorire l’accesso a nuovi mercati.

Con questo bando la Regione Calabria intende stimolare la crescita delle imprese agroalimentari, sostenendole nei processi di innovazione e sostenibilità.

Come e quando inviare le domande

Le domande di sostegno potranno essere presentate dal 20 ottobre 2025 fino al 1° dicembre 2025, salvo proroghe, esclusivamente tramite la piattaforma informatica regionale.  Tutta la documentazione, comprensiva di modulistica, è consultabile sul sito ufficiale del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria. Il bando è consultabile qui.

