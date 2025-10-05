Droga, coltello, mazza da baseball in auto e minacce ai carabinieri, un giovane arrestato e un altro denunciato

- Advertisement -

CIRO’ MARINA (KR) – Droga, un coltello ed una mazza da baseball. È quello che avevano in auto due giovani che, fermati dai militari della Compagnia di Cirò Marina, hanno anche minacciato i carabinieri. È per queste ragioni che i militari hanno arrestato un 19enne per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 28enne.

I carabinieri si sono insospettiti dell’auto che alla vista dei militari sul lungomare ha iniziato ad accelerare. Uno dei due giovani ha anche lanciato un barattolo dal finestrino posteriore. Così è partito l’inseguimento. I militari hanno raggiunto e affiancato la vettura e constatato che l’oggetto lanciato conteneva 65 grammi di hashish. L’ulteriore perquisizione dell’auto ha portato alla scoperta di un coltello a serramanico e una mazza da baseball di 54 centimetri, oggetti di cui è vietato il porto senza giustificato motivo.

Durante le fasi del controllo, uno degli occupanti è andato in escandescenza offendendo e minacciando uno dei carabinieri. Per lui, proprietario dell’auto, indagato per i reati di resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, nonché porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, sono scattatigli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo. Per l’altro giovane che sedeva sul sedile posteriore, invece, la denuncia alla Procura per la detenzione dello stupefacente.