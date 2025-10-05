Cassano Ionio risponde all’appello del Papa: il 10 ottobre digiuno e preghiera per la pace

- Advertisement -

CASSANO IONIO (CS) – La Diocesi di Cassano All’Ionio, guidata dal vescovo Francesco Savino, ha accolto l’invito di Papa Leone XIV a unirsi alla giornata di digiuno e preghiera per la pace prevista per l’11 ottobre. A causa della concomitanza con il Giubileo diocesano a Roma (in programma l’11 e il 12 ottobre), la comunità cassanese anticiperà l’appuntamento a venerdì 10 ottobre, con un’intensa serata di spiritualità e testimonianza pubblica.

Il programma prevede l’inizio del momento di preghiera alle ore 18:45, presso il monumento dell’Immacolata a Cassano. Da lì, i partecipanti si muoveranno in una marcia silenziosa verso la Basilica Minore di Santa Maria del Lauro, dove alle 19:15 si terrà la Veglia di Preghiera per la Pace.

“Il momento storico che stiamo vivendo – ha dichiarato Monsignor Savino – è drammatico e complesso. Le parole sono stanche, spesso vuote e sterili. Non è più tempo di retorica: è l’ora della profezia, del coraggio e dei gesti concreti, simbolici e forti”.