“Il Comico”: il cortometraggio di Andrea Belcastro all’Unical: una risata sull’orlo del silenzio

Dopo l’anteprima mondiale all’Ortigia Film Festival, il nuovo cortometraggio di Andrea Belcastro sarà presentato al Cinema Campus. Un’opera intensa che riflette sul senso dell’addio, tra dolore, ironia e redenzione

RENDE – Domenica prossima, 7 ottobre alle ore 19.00, il Cinema Campus dell’Università della Calabria ospiterà la prima proiezione cosentina de “Il Comico”, il nuovo cortometraggio del regista Andrea Belcastro, reduce dall’anteprima mondiale all’Ortigia Film Festival. Prodotto da Epos Film S.r.l. con Open Fields Production e il sostegno di MIC – Direzione Generale Cinema, Nuovo IMAIE e Calabria Film Commission, il film esplora il confine tra ironia e fine vita, offrendo una riflessione profonda e struggente sul dolore, la solitudine e la possibilità del riscatto. L’evento sarà introdotto da una tavola rotonda con:

Andrea Belcastro (regista e autore)
Francesco Aiello (produttore)
Antonio Giulio Grande (Presidente Calabria Film Commission)
gli attori Francesca Alati, Dario De Luca, Ada Roncone, Alessandro Castriota Scanderbeg e la giovanissima Irene Aiello.

Protagonista del corto è Saverio La Ruina, attore e autore teatrale pluripremiato (5 Premi Ubu), nei panni di un comico fallito che accompagna i morenti strappando loro un’ultima risata. La sua routine cambia quando incontra una ragazza decisa a farla finita, interpretata da Francesca Alati, in una sfida estrema: ridere, o morire.

Accanto a loro un cast di grande spessore: Anna Maria De Luca, volto noto di ZeroZeroZero e Una femmina, Dario De Luca, fondatore di Scena Verticale e attore in Boris – Il Film. La regia di Belcastro, dopo Lo sport nazionale (2022), si conferma sobria e potente, in equilibrio tra malinconia e speranza. La fotografia è firmata da Camilla Cattabriga (CSC di Roma), mentre la colonna sonora originale è della cantautrice indie Mèsa.

«“Il comico” – spiega lo stesso Belcastro – nasce da lutti personali e dalla necessità di riflettere su quanto tempo dedichiamo agli affetti, su ciò che perdiamo inseguendo sogni e ambizioni. Raccontare chi resta, e chi vuole andarsene, è il mio modo per riconciliarmi con entrambe le parti di me». Distribuito da Première Film, Il comico è un piccolo gioiello poetico che unisce il grottesco al lirico, e che invita a riconoscere l’altro proprio nel momento della massima fragilità. Una storia che parla di fallimenti, di seconde possibilità, e del potere universale di una risata.

