Cosenza, a 104 anni il professor Vicenzo Cretella ha votato al seggio 48 di via Misasi

Anche oggi, il professor Vicenzo Cretella, classe 1912, ha votato presso la scuola Zumbini di Cosenza salutato dal presidente di seggio e dagli scrutatori

M.G.
COSENZA – Classe 192, il professor Vincenzo Cretella, ha esercitato oggi il suo diritto di voto, in occasione delle elezioni regionali che sceglieranno il prossimo governatore della Calabria. Alla sezione n. 48 di via Misasi, presso la scuola Zumbini, questa mattina il professor Cartella ha espresso il suo voto salutato dal presidente di seggio, Francesco Granata, e da tutti i componenti della sezione. Per molti anni ha insegnato a Carolei prendendosi cura di tanti allievi e non solo come maestro elementare, ma anche come guida importante per indirizzare i loro percorsi di vita.

A 104 anni ha dimostrato ancora una volta che esercitare democraticamente il proprio dovere di cittadino non ha età, che votare non è solo un diritto, ma una dichiarazione della nostra identità e del futuro che scegliamo di costruire. Un gesto di grande valore civico, che testimonia l’importanza della partecipazione democratica e rappresenta un esempio per i più giovani.

Il seggio n 48 di via Misasi
