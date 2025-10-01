HomeCalabria

Fisco, crescono in Calabria (+13%) i versamenti Irpef, ma dichiariamo meno di 2mila euro a testa

Irpef in crescita in Calabria anche se resta tra i più bassi d’Italia. La regione registra un +13,37% nei versamenti 2023, ma ogni calabrese versa meno di 2 mila euro pro capite

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La Calabria mostra segnali di crescita nei versamenti Irpef, ma rimane tra le regioni con il carico fiscale più basso d’Italia. Secondo la dodicesima edizione dell’Osservatorio sulle entrate fiscali, la Calabria registra un aumento del 13,37% dei versamenti rispetto al 2022, uno dati più alti del Paese. Ma se si considera il dato pro capite per abitante, la Calabria versa appena 1.981 euro, valore che la pone al fondo insieme alla Sicilia, confermando la tradizionale disparità fiscale tra Nord e Sud del Paese.

Secondo il report curato dal Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, presentato alla Camera dei deputati insieme alla Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità, in occasione del convegno “Il difficile finanziamento del welfare italiano”, mentre a livello nazionale circa un quarto dei contribuenti paga oltre tre quarti dell’Irpef, il Sud continua a registrare valori più bassi sia in termini di contribuenti attivi sia di versamenti pro capite.

Nel dettaglio, la Calabria, con un ammontare medio di Irpef per contribuente pari a 4.403 euro, in penultima posizione davanti solo alla Basilicata e distante da regioni come Lazio e Lombardia che superano i 7.500 euro pro capite. Nonostante ciò, il 2023 ha segnato una crescita significativa dei versamenti: +13,37% rispetto all’anno precedente, uno dei tassi più alti tra le regioni italiane, insieme alla Basilicata (+14,02%).

Peso del fisco è concentrato su una minoranza di contribuenti

Quasi tre quarti degli italiani dichiarano redditi fino a 29mila euro, pagando solo meno di un quarto di tutta l’Irpef nazionale. Su 42,6 milioni di dichiaranti, poi, oltre i tre quarti dell’intera Irpef sono pagati da circa 11,6 milioni di milioni di contribuenti, poco più di un quarto dei contribuenti: i restanti 31 milioni pagano solo il 23,13% dell’imposta che contribuisce a finanziare sanità, assistenza sociale e istruzione. Il problema principale che emerge dalla ricerca è che un cittadino su due non versa nemmeno un euro di IRPEF, facendo emergere che a pagare sono pochi per tutti.

730-precompilato

La distribuzione dei contribuenti e dei versamenti Irpef

Nord: rappresenta il 46,47% della popolazione italiana. La percentuale di contribuenti è leggermente superiore, al 49,78%, e sale al 51,98% se si considerano solo coloro che versano almeno un euro di imposta.
Centro: conta il 19,86% della popolazione nazionale, con contribuenti pari al 20,30%, che diventano 20,45% includendo chi paga almeno un euro di Irpef.
Sud: con il 33,66% della popolazione, registra il 29,90% dei contribuenti totali e il 27,56% considerando solo chi versa almeno un euro.

Fisco: i numero della Calabria

Irpef pro capite per contribuente: 4.403 euro (tra i più bassi in Italia)
Irpef pro capite per abitante: 1.981 euro
Crescita dei versamenti 2023: +13,37%

Il dato pro capite per abitante conferma la disparità tra Nord e Sud: la Lombardia arriva a 4.692 euro, mentre la Calabria resta tra le ultime posizioni così come molte regioni del Sud. Gli analisti sottolineano che la crescita registrata in Calabria potrebbe rappresentare un’opportunità per rafforzare i servizi locali, migliorare sanità, istruzione e assistenza sociale, settori tradizionalmente sotto pressione nelle regioni meridionali. Tuttavia, rimane il nodo dell’enorme divario economico tra Nord e Sud, con il peso fiscale ancora squilibrato e concentrato su pochi contribuenti ad alto reddito.

La classifica delle regioni con il dato pro capite per contribuente

1. Lombardia — 7.511 euro
2. Lazio — 7.570 euro
3. Emilia Romagna 7.052 euro
4. Valle d’Aosta — 6.103 euro
5. Piemonte — 6.464 euro
6. Liguria — 6.340 euro
7. Toscana — 5.932 euro
8. Trentino-Alto Adige (PA Bolzano) — 6.884 euro
9. Veneto — 6.056 euro
10. Friuli-Venezia Giulia — 6.064 euro
11. Trentino-Alto Adige (PA Trento) — 5.706 euro
12. Marche — 5.413 euro
13. Umbria — 5.535 euro
14. Abruzzo — 5.232 euro
15. Campania — 5.209 euro
16. Puglia — 4.569 euro
17. Sicilia — 4.699 euro
18. Sardegna — 4.747 euro
19. Molise — 4.895 euro
20. Calabria — 4.403 euro
21. Basilicata — 4.512 euro

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Salvini-a-Trebisacce

Salvini a Trebisacce promette: «Svincolo sulla 106, opere compensative e porto turistico»

Ionio
TREBISACCE (CS) - Prosegue il tour di Matteo Salvini in Calabria, arrivato ieri a Lamezia per sostenere la campagna elettorale di Roberto Occhiuto, candidato...

Unical, paura tra studenti e docenti per la presenza di un branco di cani...

Università
RENDE (CS) –  Secondo quanto segnalato da alcuni studenti, circa una decina di cani di grossa taglia stazionerebbero nell’area tra il Cubo 28 e...
Galleria Nazionale Cosenza

Cosenza, ad ottobre la facciata della Galleria Nazionale si illumina di rosa in nome...

Area Urbana
COSENZA - Ottobre è il mese della prevenzione dei tumori, in particolare quelli al seno. Anche quest'anno sono diverse le iniziative messe in campo....
Saracena lavori efficientamento energetico

Saracena, al via i lavori di efficientamento energetico dell’edificio comunale di Piazza Castello

Provincia
SARACENA (CS) –  "Per un comune nel cuore del Parco Nazionale del Pollino, sostenibilità non può essere una parola spot ma un dovere quotidiano....
Polo Logistico Conad Montalto uffugo

A Montalto il nuovo maxi polo logistico Conad: automazione, innovazione, green e 100 posti...

Area Urbana
MONTALTO UFFUGO (CS) - PAC 2000A Conad è pronto all'inaugurazione (il prossimo 8 ottobre) del nuovo maxi polo logistico di Montalto Uffugo in Via...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37528Area Urbana22631Provincia19958Italia8053Sport3888Tirreno2979Università1485
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Università

Unical, paura tra studenti e docenti per la presenza di un...

RENDE (CS) –  Secondo quanto segnalato da alcuni studenti, circa una decina di cani di grossa taglia stazionerebbero nell’area tra il Cubo 28 e...
Giorgia Meloni Lamezia
Calabria

Giorgia Meloni spinge Occhiuto e attacca la sinistra: “No alla paghetta...

LAMEZIA TERME (CZ) - Dopo il successo nelle Marche il centrodestra è pronto a fare il bis anche in Calabria, dove domenica e lunedì...
Salvini
Calabria

Salvini a Lamezia “investito 22 miliardi in Calabria. Il ponte dello...

LAMEZIA TERME (CZ) - "Le notizie delle ultime ore ci aprono il cuore e ci fanno ben sperare: contiamo che le prossime 48 ore...
Maltempo Calabria allerta meteo
Calabria

Vortice freddo dai Balcani. Pesante maltempo in Calabria e crollo delle...

COSENZA - Come anticipato, un vortice freddo dai Balcani aprirà una fase di maltempo sulla Calabria che avrà il sapore di inizio inverno più...
Ispettorato del lavoro ristorante controlli
Area Urbana

Cosenza: blitz sul lavoro nero in ristoranti, bar, cantiere e caseificio....

COSENZA - Nuovi controlli da parte dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) di Cosenza nell'ambito del “Piano nazionale sommerso 2025” che ha fatto emergere un...
Bretella viaria Contrada Rocchi Unical Rende
Area Urbana

Nuova viabilità a Rende: pubblicato il bando di gara per la...

RENDE - Al via la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori della nuova bretella viaria tra Viale Parco e...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA