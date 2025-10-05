Calciatore 30enne si accascia mentre è in campo per un malore, trasportato d’urgenza in ospedale

- Advertisement -

LOCRI (RC) – Momenti di apprensione quelli che si sono vissuti oggi, in campo e sulle tribune dello stadio di Locri, nel Reggino. Un calciatore di 30anni del Siderno, nel corso della gara di prima categoria girone C tra il Siderno 1911 e il Locri, si è accasciato in campo, mentre giocava, a seguito di un malore. Immediato l’intervento del personale medico di entrambe le squadre che ha prestato i primi soccorsi al giocatore vigile ma visibilmente frastornato.

Il 30enne è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Locri dove è stato immediatamente sottoposto ai primi accertamenti da parte dei medici del Pronto soccorso. Altri accertanmenti saranno effettuati dai medici del nosocomio. A quanto si apprende il calciatore avrebbe dato segnali di ripresa. Il suo attuale quadro clinico non sembra essere molto grave.

L’arbito, a seguito dell’accaduto, ha acquisito la volontà di tutti i giocatori in campo e delle due società, e ha deciso di non far proseguire la gara sospendendo il match.