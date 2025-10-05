HomeProvincia

Spezzano Albanese, paura al seggio: il sindaco Nociti accusa un malore

Dopo le prime cure sul posto il primo cittadono è stato condotto all'ospedale di Castrovillari per sottoporsi ad ulteriori controlli

F.B.
Scritto da F.B.
SPEZZANO ALBANESE (CS) – Paura questa mattina al seggio di Spezzano Albanese. Intorno alle ore 12, il sindaco Ferdinando Nociti, candidato alla carica di consigliere regionale, ha accusato un malore mentre si trovava nei pressi della scuola elementare di Piazza della Vittoria per votare. Il primo cittadino del comune arbereshe ha fatto preoccupare i presenti.

Sul luogo sono arrivati i soccorritori della “Misericordia di San Marco Argentano“ che, insieme ai medici Raffaele Bartolomeo e Alfonso Guido, hanno fornito a Nociti le prime cure. Per consentire l’arrivo dei soccorsi la circolazione al transito è stata interrotta per circa 30 minuti. Dopo le prime cure, Nociti ha mostrato segni di miglioramento anche se per precauzione è stato condotto all’ospedale di Castrovillari per sottoporsi ad ulteriori controlli. Dai primi riscontri, secondo quanto emerso, si tratterebbe di un abbassamento della pressione. Nei giorni precedenti il sindaco aveva manifestato dei sintomi febbrili.

