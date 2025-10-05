HomeIonio

Arriva un francobollo dedicato al Codex Purpureus Rossanensis. Rapani: «Veicolo straordinario di promozione»

La cerimonia ufficiale di presentazione è fissata per giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 16, nel cortile del Museo Diocesano e del Codex di Corigliano-Rossano, in occasione del decennale dal riconoscimento UNESCO “Memory of the World”

CORIGLIANO ROSSANO (CS) – Il Codex Purpureus Rossanensis avrà il suo francobollo. Ad annunciarlo il senatore Ernesto Rapani che in una nota spiega che la cerimonia ufficiale di presentazione è fissata per giovedì 9 ottobre 2025 alle ore 16, nel cortile del Museo Diocesano e del Codex di Corigliano-Rossano, in occasione del decennale dal riconoscimento UNESCO “Memory of the World”. All’evento parteciperanno autorità religiose e civili, insieme a tutta la comunità, in una giornata che unirà storia, fede e cultura attorno al manoscritto rossanese, tesoro universale.

“L’emissione del francobollo rientra nella serie tematica “Le eccellenze del patrimonio culturale italiano” e rappresenta un traguardo di prestigio per la Calabria e per l’intero Paese. – spiega il senatore – L’istanza di emissione è stata avviata da S.E. Mons. Maurizio Aloise, Arcivescovo di Rossano-Cariati, che ha promosso con determinazione la valorizzazione del Codex”. Il percorso è stato seguito e sostenuto in sede istituzionale proprio da Rapani che ha accompagnato la proposta fino alla sua approvazione.

“Questo francobollo – sottolinea Rapani – non è soltanto un riconoscimento formale, ma un veicolo straordinario di promozione del nostro patrimonio su scala nazionale e internazionale. È motivo di orgoglio e di identità per la nostra terra”. Il senatore ha rivolto un sentito ringraziamento a chi ha reso possibile il risultato: “Ringrazio il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, e in particolar modo il sottosegretario Fausta Bergamotto, per l’attenzione e la sensibilità dimostrate verso un bene unico al mondo”.

Rapani si dice soddisfatto del traguardo raggiunto: “Abbiamo lavorato con responsabilità e serietà. Il francobollo diventerà ambasciatore del Codex e della nostra città, portando nel mondo il valore di una memoria che ci appartiene e che merita di essere custodita e diffusa”.

