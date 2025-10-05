Regionali, alle 23:00 affluenza in Calabria al 29,10%, 4 anni fa era al 30,8%. Provincia di Cosenza al 25,17%

- Advertisement -

COSENZA – Chiusa la prima giornata di votazioni per le elezioni regionali in Calabria. Dopo quello delle ore 12:00 e delle 19:00, arriva il dato definitivo delle 23.00 che la giornata di domenica. Domani mattina si potrà continuare a votare dalle 7 alle 15:00, poi inizieranno le operazioni di scrutinio.

Alle 23 in Calabria affluenza del 29,10% in calo di un punto

Per quanto riguarda l’affluenza definitiva di domenica il dato è in lieve calo rispetto a quattro anni fa. Alle 23:00 ha votato il 29,05% degli aventi diritto contro il 30,85% delle regionali del 2021.

In provincia di Reggio Calabria la maggiore affluenza

La provincia con la maggiore affluenza è quella di Reggio Calabria con il 32,24%, seguita da quella di di Catanzaro con il 31,92%. La provincia di Crotone fa registrare il 28,79% e quella di Cosenza si ferma al 26,25% in calo di cinque punti. Chiude la provincia di Vibo Valentia chiude con il 26,67%.

A Cosenza città ha votato alle 23 il 36,55%

Per quanto riguarda la città di Cosenza il dato delle 23 vede un’affluenza del 36,55% in calo di 12 punti rispetto al 48,21% delle regionali del 2021. Dato in calo di due punti anche a Rende dove ha votato il 33,11% (nel 2021 era al 35,90%). In lieve calo anche Montalto Uffugo con una percentuale di vontati alle 23:00 del 30,39% (era al 31,26%) mentre sale di due punti a Corigliano Rossano dove l’affluenza è stata del 23,86% rispetto al 21,03%di quattro anni fa.