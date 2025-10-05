HomeCalabria

Regionali, Francesco Toscano ha votato a Gioia Tauro

Il candidato per Democrazia sovrana popolare si è recato alle urne intorno alle 11 nel seggio di Gioia Tauro, alla scuola primaria Eugenio Montale

GIOIA TAURO (RC)  – Come ha fatto Roberto Occhiuto a Cosenza, anche Francesco Toscano, candidato di Democrazia sovrana popolare alla carica di Presidente della Regione Calabria ha votatio questa mattina. Si è recato intorno alle 11 nel seggio di Gioia Tauro, alla scuola primaria Eugenio Montale.

A differenza del presidente dimissionario Occhiuto che ha postato il momento del voto, insieme ai suoi due figli, sui social augurando “Buon voto a tutti. Viva la Calabria!”, Toscano non ha, al momento, condiviso nulla. Dei tre candidati alla carica di governatore della Calaria l’unico a non votare è Pasquale Tridico, rappresentante del campo progressista, perché residente a Roma. 

