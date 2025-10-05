Regionali: Roberto Occhiuto ha votato a Cosenza, con lui i suoi due figli – VIDEO

COSENZA – Non ha indugiato Roberto Occhiuto, presidente dimissionario e candidato alla Presidenza della Regione Calabria in questa nuova tornata elettorale che vede le urne aperte oggi e domani in Calabria. Questa mattina l’esponente di Forza Italia si è recato alle urne intorno alle 11, accompagnato dai figli, per esprimere il proprio voto. Ha votato a Cosenza, sua città natale, presso la Scuola Elementare “C. Alvaro” (sezione 74).

Quattro anni fa, Occhiuto si era recato alle urne accompagnato dalla figlia: “Oggi mia figlia ha votato per la prima volta. Il voto più bello” aveva scritto su Facebook, oggi insieme a loro c’è anche il secondogenito. “Ho votato assieme ai miei ragazzi. Buon voto a tutti. Viva la Calabria!” ha scritto poco fa sui social Occhiuto.