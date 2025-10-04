HomeProvincia

Longobucco: lavori sul viadotto “Ortiano II”, Sapia ad Anas «serve un’accelerazione immediata»

Chiesti aggiornamenti sull'infrastruttura lungo la Strada Longobucco-Mare, relativamente all'avanzamento dei lavori e sul rispetto della scadenza di consegna

S.G.
Scritto da S.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – Il Segretario dell’UST CISL di Cosenza, Michele Sapia, torna a richiamare l’attenzione sulla situazione del cantiere per la ricostruzione del Viadotto Ortiano II, infrastruttura fondamentale lungo la Strada Longobucco-Mare, chiedendo un aggiornamento urgente sull’avanzamento dei lavori e sul rispetto della scadenza di consegna prevista entro la fine del 2025, come assicurato da Anas e dall’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici.

La richiesta fa seguito all’incontro avvenuto nei mesi scorsi tra i dirigenti della Cisl provinciale e comunale di Longobucco e il Dirigente ANAS, ing. Caporaso, durante il quale erano stati condivisi impegni precisi sulle tempistiche e sull’importanza strategica dell’opera. “Oggi, a ridosso della stagione autunnale – dichiara Sapia – esprimiamo forte preoccupazione per il possibile rallentamento dei lavori dovuto alle condizioni meteorologiche e all’assenza di informazioni ufficiali aggiornate. Serve un’accelerazione immediata del cantiere”.

Il Segretario dell’UST CISL sottolinea come il completamento del Viadotto rappresenti un passaggio fondamentale per il ripristino del collegamento tra Longobucco e il ponte di Cropalati, ridando ossigeno a una vasta area delle aree interne della vallata del Trionto, da tempo penalizzata da una viabilità inadeguata. Sapia torna inoltre a sollecitare il completamento dell’intero tracciato fino alla costa ionica, sottolineando come si tratti di un’opera strategica per superare l’isolamento del territorio e promuovere lo sviluppo socioeconomico dell’entroterra.

“È fondamentale – dichiara Sapia – porre maggiore attenzione alle aree interne, avviando un confronto concreto e costruttivo, riconoscendo in esse l’ossatura del nostro territorio e valorizzando le risorse endogene che possono rappresentare importanti opportunità di crescita”. Il Segretario UST CISL Cosenza conclude ribadendo la propria disponibilità al confronto, restando in attesa di un riscontro tempestivo da parte degli enti preposti.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

surfcasting

Diamante, la tappa del campionato provinciale di Cosenza di Surfcasting 2025

Tirreno
DIAMANTE (CS) - Diamante ospiterà domani, domenica 5 ottobre, la seconda prova del campionato provinciale di Cosenza di Surf casting 2025, promosso dalla Federazione...

Tentata estorsione ad un imprenditore di carburanti: intimidazioni per costringerlo a pagare. Due arresti

Calabria
REGGIO CALABRIA – Un imprenditore del settore della distribuzione di carburanti ha trovato il coraggio di opporsi alle pressioni della criminalità organizzata e ha...
lago cecita

Lago Cecita navigabile: completato l’iter per il riconoscimento. Carricato «Risultato atteso da 50 anni»

Provincia
CELICO (CS) – Un sogno lungo mezzo secolo che si avvicina finalmente alla realtà con il termine dell’iter per il riconoscimento ufficiale della navigabilità...

Pedopornografia online: arresti tra Sicilia e Calabria. Coinvolti professionisti, studenti e pensionati

Calabria
CATANIA – Un'importante operazione della Polizia Postale, condotta tra Sicilia e Calabria, ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e alla...

Mutui in Calabria 2025: a Cosenza si acquista casa dopo i 41 anni. Ma...

Area Urbana
COSENZA - I mutui nel 2025 diventano uno scoglio difficile da superare, ma il mercato inizia in qualche modo ad incoraggiare i consumatori (anche...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37552Area Urbana22660Provincia19970Italia8058Sport3890Tirreno2986Università1486
-->
S.G.
Altri Articoli di S.G.

Leggi ancora

surfcasting
Tirreno

Diamante, la tappa del campionato provinciale di Cosenza di Surfcasting 2025

DIAMANTE (CS) - Diamante ospiterà domani, domenica 5 ottobre, la seconda prova del campionato provinciale di Cosenza di Surf casting 2025, promosso dalla Federazione...
Calabria

Tentata estorsione ad un imprenditore di carburanti: intimidazioni per costringerlo a...

REGGIO CALABRIA – Un imprenditore del settore della distribuzione di carburanti ha trovato il coraggio di opporsi alle pressioni della criminalità organizzata e ha...
lago cecita
Provincia

Lago Cecita navigabile: completato l’iter per il riconoscimento. Carricato «Risultato atteso...

CELICO (CS) – Un sogno lungo mezzo secolo che si avvicina finalmente alla realtà con il termine dell’iter per il riconoscimento ufficiale della navigabilità...
Calabria

Pedopornografia online: arresti tra Sicilia e Calabria. Coinvolti professionisti, studenti e...

CATANIA – Un'importante operazione della Polizia Postale, condotta tra Sicilia e Calabria, ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre persone e alla...
polizia vibo
Calabria

Controlli su strada e negli esercizi commerciali, cinque denunce ma anche...

CROTONE - Maxi-operazione di controllo del territorio tra Isola Capo Rizzuto e Crotone, dove la Polizia di Stato ha messo in campo un imponente...
Area Urbana

Bimbo morto dopo il trasferimento da Vibo a Cosenza, la Procura...

COSENZA – Aveva solo quattro mesi Leonardo Currà, il bimbo di Paravati morto lunedì scorso nel reparto di Terapia intensiva neonatale dell’ospedale Annunziata di...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA