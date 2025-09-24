- Advertisement -

COSENZA – Nel silenzio del Marulla (erano poco più di 800 i tifosi presenti compresi gli ospiti) il Cosenza liquida la pratica Giugliano con un netto 4 a 0, maturato tutto nel secondo tempo, dopo che la prima frazione si era chiusa sul nulla di fatto, più per gli errori sotto porta di Florenzi e compagni che per la forza del Giugliano, apparso decisamente poca cosa nonostante in rosa il capocannoniere Nepi autore fin qui di cinque reti. Troppa la differenza tecnica tra le due formazioni, con la squadra d Buscè, che dopo aver sbloccato al 53′ il match con la prima rete in maglia rossoblu di Cannavò, bravo a correggere di testa un cross di D’Orazio, dilagano.

Dopo tre minuti arriva il raddoppio firmato da Mazzocchi, che si avventa su un pallone respinto dalla traversa. A 74′ Garritano si procura e poi realizza un calcio di rigore, mentre Ricciardi, subentrato a Cannavò, al 78′ cala il poker con un preciso diagonale. Il Giugliano, al primo vero tiro in porta della gara, realizza al minuto 88′ il goal della bandiera con un bel tiro a giro dal limite di Njambè che batte Vettorel. Cosenza che sale a quota 9 punti in classifica ed è atteso adesso da una doppia trasferta: a Siracusa e poi a Cerignola.

Cannavò al posto di Ricciardi

Mister Busccè effettua un solo cambio nell’undici inziale. Rispetto al match contro la Casertana Cannavò prende al posto di Ricciardi che rifiata. Il Cosenza parte subito in attacco sin dai primi minuti di gioco, cercando di scardinare la difesa avversaria. Al 4′ palla lunga per Simone Mazzocchi anticipato dall’uscita tempestiva del portiere Russo di pugno. Un minuto Florenzi parte palla al piede da metà campo, arriva al limite e conclude spedendo la palla ben oltre la traversa.

Occasione per Florenzi, clamorosa quella di Mazzocchi

È sempre il Cosenza a menare le danze con il Giugliano che si limita a chiudere tutti gli spazi per poi provare a ripatire in contropiede. Al minuto 11′ ottima occasione per Florenzi: servito in area di un illuminante colpo di tacco di Mazzocchi conclude a giro trovando la deviazione di Russo.

Il portiere del Giugliano si supera al 21′ respingendo la conclusione a botta sicura di Mazzocchi liberato in area da Kouan. Bravo il portiere ma l’attaccante del Cosenza avrebbe potuta fare di di più. Il Cosenza ci prova ancora con Florenzi, Garritano e Koaun ma la porta del Giugliano resta inviolata anche per l’imprecisione dei calciatori rossoblu e si va al riposo sullo zero a zero.

Cosenza vicino al goal con Kouan e Cannavò. Fortino del Giugliano

La ripresa vede gli stessi 22 della prima frazione e si apre come si era chiuso il primo tempo. Cosenza in attacco che nel giro di due minuti crea una doppia occasione prima con il tiro dal limite di Kouan fuori di poco e poi con la conclusione sul primo palo di Cannavò deviata in angolo ancora da Russo.

Inzuccata vincente di Cannavò, raddoppio di Mazzocchi

Al 53′ il fortino del Giugliano crolla con il Cosenza che trova il meritato vantaggio: cross pennellato dalla destra di D’Orazio per il colpo di testa vincente proprio di Cannavò che timbra la prima rete con la maglia del Cosenza. Passano 3′ minuti e il Cosenza raddoppia. Garritano pennella in area ancora per la testa dell’ex Vis Pesaro che colpisce in pieno la traversa. Il primo ad avventarsi sulla palla è Mazzocchi che da due passi scaraventa in rete.

Garritano segna il tris su rigore, Ricciardi cala il poker

Sotto di due reti il tecnico del Giugliano effettua in un solo colpo ben quattro cambi mentre Buscè sostituisce un ottimo Cannavò per Ricciardi. Proprio Ricciardi al 69′ sfiora il tris con un diagonale dal limite, al termine di una velocissima ripartenza, con il pallone che esce di poco alla destra di Russo. Al 72′ il Cosenza segna il tre a zero con il rigore realizzato da Luca Garritano e fischiato per un netto tocco con il braccio di Del Fabbro proprio sulla conclusione del centrocampista.

Njambè realizza il goal della bandiera

Partita in ghiaccio con il Cosenza che al 77′ trova anche la quarta rete con Ricciardi. Achour riparte in velocità e imbuca per Ricciardi che entra in area e batte Russo con un preciso diagonale. Al minuto 86′ il Giugliano trova la rete della bandiera con un bel tiro a giro dal limite di Njambè che batte Vettorel. Poi il triplice fischio che sancisce il netto successo del Cosenza

—————————————————————————————-

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano (Barone), Langella, Kouan; Florenzi (78′ Achour), Cannavò (63′ Ricciardi); Mazzocchi

Panchina: Pompei, Barone, Dalle Mura, Rocco, Ricciardi, Ragone, Arioli, Contiero, Mazzulla, Achour, Novello, Randazzo

Allenatore: Antonio Buscè

GIUGLIANO CALCIO (4-4-2): Russo; D’Avino, Del Fabro, Caldore, Vaglica (798′ Milan); Borello (59′ Esposito), Zammarini (59′ Peluso), Prezioso (59′ De Rosa), D’Agostino; Prado, Nepi (59′ Njambè)

Panchina: Bolletta, Milan, De Rosa, Forciniti, Peluso, Lops, Njambè, Esposito

Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Signor Antonio Reda di Molfetta

Assistenti: Signori Davide Fedele di Lecce e Vincenzo Andreano di Foggia

IV Uomo: Signor Leonardo Mastrodomenico di Matera

FVS: Signor Davide Gigliotti di Lamezia Terme

Ammoniti: Zammarini (G)

Espulsi:



Angoli: 3-2

Recupero: 1′ p.t. – 4′ s.t.

Note: Pomeriggio dal clima ancora estivo a Cosenza, con una temperatura di circa 26 gradi. Terreno del Marulla ancora in pessima condizioni. Presenti poco più di 800 spettatori compresi una sessantina di tifosi del Gigliano presenti nel settore ospiti