HomeArea Urbana

Rende Sicura 2025: controllo del territorio, presidio della movida e più sicurezza urbana e stradale

Più controlli sulla strada, presidio della movida, lotta al degrado urbano e presenza rafforzata della polizia locale. Il Comune punta a una città più sicura e vivibile con il progetto "Rende Sicura 2025"

Marco Garofalo
Scritto da Marco Garofalo
Stima lettura: 2 minuti
- Advertisement -

RENDE – Si chiama “Rende sicura 2025” ed è il progetto elaborato dal Comando di Polizia Locale ed approvato da una delibera della giunta comunale, che prevede di potenziare i servizi di controllo finalizzati alla gestione di eventi e manifestazioni, alla tutela della sicurezza e del decoro urbano, all’incremento dei servizi di polizia stradale, in particolare nelle fasce orarie serali e notturne con attività di prevenzione delle violazioni comportamentali più pericolose per l’utenza debole. Al momento il progetto prevede la durata di tre mesi ed è attivo dal 1° settembre 2025 al 31 dicembre 2025.

Il progetto “Rende Sicura 2025”: città più sicura e vivibile

Un vero e proprio piano straordinario per rendere la città di Rende più sicura e vivibile affidato alla Polizia Locale, che nei prossimi mesi intensificherà la propria presenza sul territorio con azioni mirate di controllo, prevenzione e tutela della collettività. Il progetto nasce con il supporto normativo dell’art. 208 del Codice della Strada, che consente di destinare parte dei proventi delle sanzioni amministrative alla sicurezza urbana e stradale. A fronte di una maggiore flessibilità operativa e di un impegno supplementare, gli agenti coinvolti riceveranno un incentivo economico legato al raggiungimento di obiettivi precisi e verificabili.

Gli obiettivi del Progetto

Il piano prevede una serie di interventi prioritari a cominciare dalla Gestione di eventi e manifestazioni. Un supporto in occasione di gare sportive, feste patronali, appuntamenti culturali e ricorrenze cittadine, con particolare attenzione a safety e viabilità. Contrasto al degrado urbano: intensificati i controlli sul rispetto delle ordinanze comunali, lotta a bivacchi, vandalismi, accattonaggio molesto e insediamenti abusivi. Movida sotto controllo: verifiche nei locali e nelle aree di aggregazione giovanile per contrastare somministrazione di alcolici a minori, attività illecite e disturbo della quiete pubblica.

Sicurezza stradale: saranno potenziati i pattugliamenti, soprattutto serali e notturni, con l’uso di etilometri, test antidroga, controlli sull’uso del cellulare alla guida e sul corretto impiego delle cinture di sicurezza. Altro obiettivo del progetto è il “Presidio di prossimità”: più pattuglie nei quartieri periferici per rafforzare la percezione di sicurezza dei cittadini.

Gli agenti della Polizia Locale potranno aderire volontariamente al progetto, con turni straordinari compresi tra le ore 6 e le 2 di notte. Ogni turno aggiuntivo sarà di quattro ore oltre il servizio ordinario. La programmazione sarà mensile, con verifiche e rendicontazioni trimestrali da parte del Comandante. Gli obiettivi minimi fissati per il periodo settembre-dicembre 2025 prevedono: 10 ispezioni ad attività commerciali legate alla movida, 25 controlli di polizia stradale e 10 interventi in occasione di manifestazioni ed eventi.

 

Un impegno per la città

Il progetto non punta solo a reprimere le violazioni, ma anche a promuovere il rispetto della legalità e il decoro urbano. In particolare, l’amministrazione comunale intende rafforzare il concetto di “sicurezza percepita”, aumentando la presenza visibile della Polizia Locale e creando maggiore fiducia nei cittadini. Il sindaco e il Comando della Polizia Locale sottolineano come il piano rappresenti una sfida complessa ma necessaria, per affrontare i problemi legati alla sicurezza stradale e urbana. L’auspicio dell’Amministrazione comunale guidata da Sandro Principe è che il “Progetto Rende Sicura 2025” contribuisca a garantire non solo più ordine e controllo, ma anche una migliore qualità della vita nei quartieri e negli spazi pubblici della città.

 

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Caroline Tronelli Stefano De MArtino

Da Diamante la possibile spia “zero” nello scandalo dei video rubati, anche quelli di...

Tirreno
COSENZA - Il Corriere della Sera ha rivelato un nuovo dettaglio nello scandalo dei video rubati dalle telecamere di sicurezza di abitazioni private e...

All’Asp di Crotone 3 Gruppi oncologici multidisciplinari: continuità tra diagnosi, terapia e riabilitazione

Calabria
CROTONE - Garantire una presa in carico integrata, ridurre i tempi di attesa, contenere la migrazione sanitaria e offrire cure sempre più vicine agli...
Incidente Statale 107_Celico_5 auto

Celico, scontro frontale sulla SS 107 provoca un maxi incidente con 5 auto. Due...

Provincia
CELICO (CS) - È di due persone ferite, entrambe soccorse dal 118 e poi trasportate all'Annunziata di Cosenza, più altri due lievi, il bilancio...
In Sila tra Sport e Natura

Camigliatello Silano: successo per la terza edizione di “In Sila tra Sport e Natura”

Provincia
CAMIGLIATELLO SILANO (CS) – Il fine settimana appena trascorso ha visto la Sila protagonista della terza edizione di “In Sila tra Sport e Natura”,...

Celico, incidente tra 5 veicoli sulla SS107: strada chiusa in entrambe le direzioni

Provincia
CELICO - Questa mattina si è verificato un incidente lungo la strada statale 107 "Silana Crotonese" al km 51,400, nel territorio di Celico che...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37261Area Urbana22380Provincia19862Italia8027Sport3863Tirreno2938Università1459
-->
Marco Garofalo
Altri Articoli di Marco Garofalo

Leggi ancora

Crotone Cosenza
Sport

Il derby Crotone-Cosenza finisce 0 a 0. Vettorel determinante, il rientrante...

CROTONE - Lo spettacolo alla fine è stato solo sugli spalti, con gli oltre 700 tifosi del Cosenza e i 6mila e passa dello...
Treno della Sila 2025
Provincia

Il Treno della Sila incanta tutti. Ma non basta: la vera...

COSENZA - La buona notizia per ora, è che per il "Treno della Sila", con il suo attuale percorso turistico dalla stazione di Camigliatello...
Emilio Fede
Italia

È morto Emilio Fede: giornalista e volto storico del TG4 di...

MILANO - È morto all'età di 94 anni Emilio Fede, noto giornalista e volto storico del telegiornale delle reti Mediaset tra gli anni 90...
Cosenza Salernitana collage
Sport

Non basta un buon primo tempo e il vantaggio di Mazzocchi....

COSENZA - La prima interna del Cosenza, in un Marulla quasi deserto e giocata su un campo da gioco in pessime condizioni, si chiude...
Verde Rende parchi urbani
Area Urbana

Rende punta sul verde pubblico: priorità da tutelare e valorizzare. Se...

RENDE - Soprattutto negli ultimi due anni e mezzo, complice anche il periodo di commissariamento, il verde urbano di Rende ha vissuto una fase...
Monopoli Cosenza
Sport

Monopoli-Cosenza 2 a 2. Eurogoal di Florenzi e rimonta dei pugliesi....

MONOPOLI (BA) - La prima in serie C del Cosenza, tornato nella terza serie dopo sette stagioni di serie B, termina con un pareggio...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA