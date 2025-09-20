- Advertisement -

CASERTA – Un buon Cosenza, a tratti anche padrone del campo ma non basta. Contro la Casertana i rossoblu giocano una gara di carattere e intensità, creando diverse occasioni da gol, dimostrando personalità e qualità, soprattutto a centrocampo, trascinati dal rientrante Garritano.

Eppure, nonostante l’1-1 finale firmato proprio dal rientrante centrocampista, dopo il vantaggio di Kallon nel primo tempo (complice anche un errore di Vettorel), resta l’amaro in bocca. Il Cosenza conferma di avere idee e qualità di gioco, si essere decisamente superiore agli avversari, ma paga una panchina troppo corta e l’assenza di un vero attaccante capace di capitalizzare la mole di gioco prodotta. Basti pensare che mister Buscè ha effettuato un solo cambio arrivato per giunta al minuto 84‘. Cosenza atteso mercoledì dal turno infrasettimanale contro il Giugliano.

Il Cosenza parte subito forte

Primo tempo giocato su ottimo ritmi, nonostante il clima praticamente da mese di luglio, con il Cosenza a menare le danze sin dal primo minuto e assolutamente padrone del centrocampo, grazie anche al ritorno di Garritano dopo le due giornate di squalifica. Rossoblu pericolosi con un paio di incursioni griffate da Florenzi e Ricciardi tra il 14′ e il 16′. Proprio Ricciardi spreca una buona occasione: liberato in area cerca di servire un compagno, rinunciando alla conclusione da ottima posizione.

Occasione per Mazzocchi e Florenzi

Al 20′ pallone al limite dell’area gestito da Mazzocchi che lascia partire un destro a giro: De Lucia si distende e devia la conclusione. Cinque minuti più tardi Cosenza ancora pericoloso con il tiro di Florenzi deviato da Bacchetti che alza il pallone quel tanto che basta per sorvolare la traversa. Superata la metà del primo tempo ecco la Casertana. Al 28′ Toscano prova a sorprendere Vettorel con una conclusione dalla grandissima distanza che non sorprende il portiere del Cosenza.

Errore di Vettorel, Yayah Kallon porta avanti la Casertana

Al 33′ conclusione ravvicinata dia Yayah Kallon murata ancora da Vettorel che però due minuti dopo combina un mezzo pasticcio e permette ai padroni di casa di sbloccare il match. Kallon crossa dalla trequarti, il portiere accenna accenna solamente l’uscita e il pallone, forse sfiorato da Bentivegna, beffardo si insacca nell’angolino. Finale di primo tempo nervosissimo con Garritano rischia nuovamente un cartellino rosso per una sbracciata ai danni di Oukhadda, ma dopo l’FVS chiesto dalla panchina della Casertana il signor Ursini opta per un cartellino giallo.

Occasioni per Garritano e Mazzocchi

La ripresa si apre senza cambi e con il Cosenza che chiama un FVS per un fallo sul Florenzi in area. Dopo la revisione il signor Ursini fa segno che non c’è stato nessun contatto. Al 55′ azione in velocità dei rossoblu conclusa con un destro di Garritano dal limite dell’area deviato da De Lucia.

Sulla respinta del portiere Ricciardi pasticcia e il pallone termina sul fondo. Al 58′ muova occasione per il Cosenza: accelerazione di Florenzi sulla destra e pallone morbido per la testa di Mazzocchi che però spedisce sopra la traversa.

Garritano la pareggia. De Lucia nega il raddoppio a Ricciardi

Il goal è nell’aria e arriva al 60′ co Garritano che raccoglie un pallone sporco in area, si gira e con la punta del piede riesce a battere De Lucia. Il Cosenza attacca e al 65′ sfiora il raddoppio con Ricciardi che spara in porta un pallone deviato da De Lucia reattivo a respingere la conclusione. La Casertana prova a spezzare la verve del Cosenza con un sinistro a incrociare di Bentivegna che termina largo non di molto.

I ritmi di abbassano e la stanchezza si fa sentire in casa Cosenza, anche perchè ad una panchina corta si aggiungono anche le assenza di Contiliano e Ferrara acciaccati. Il primo cambio del Cosenza arriva addirittura al minuto 84′ con Cannavò che prende il posto di Florenzi. L’ultima occasione è del Cosenza con la torsione di Cannavò al 96′ che manda il pallone fuori di un niente.

Foto Copertina Casertana FC

CASERTANA FC (4-3-3): De Lucia; Oukhadda (Kontek 75′) , Rocchi, Bacchetti (83′ Falasca), Liotti; Toscano, Pezzella (66′ Leone), Proia (83′ Di Tommaso); Kallon, Vano, Bentivegna (75′ Llano)

Panchina: Merola, Vilardi, Falasca, Kontek, Llano, Heinz, Leone, Galletta, Di Tommaso, Arzillo, Capasso, Casarotto

Allenatore: Federico Coppitelli

COSENZA CALCIO (4-3-2-1): Vettorel; Cimino, Dametto, Caporale, D’Orazio; Garritano, Langella, Kouan; Florenzi (84′ Cannavò), Ricciardi; Mazzocchi

Panchina: PPompei, Barone, Dalle Mura, Cannavò, Ragone, Achour, Arioli, Rocco, Novello

Allenatore: Antonio Buscè

Arbitro: Signor Cristiano Ursini di Pescara

Assistenti: Signori Ilario Montanelli di Lecco e Laura Gasparini di Macerata

IV Uomo: Signor Antonio Liotta di Castellammare di Stabia

FVS: Signor Antonio Aletta di Avellino

Ammoniti: Bacchetti (CA), Garritano (CS), Di Tommaso (CA)

Espulsi:



Angoli: 0-2

Recupero: 5′ s.t. – 9′ s.t.

Note: Pomeriggio soleggiato e dal clima ancora estivo a Caserta, con una temperatura di circa 30 gradi. Terreno del Pinto in erba sintetica. Presenti poco più di 3000 spettatori compresi i quasi 764 tifosi del Cosenza