COSENZA – La notizia era nell’aria da qualche tempo, adesso c’è anche l’ufficialità: Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza Calcio.

Si può dire a tutti gli effetti un amore mai sbocciato quello fra il Cosenza guidato dal patron Eugenio Guarascio e l’ormai ex direttore sportivo Fabio Lupo. Da Via Conforti, dopo tante indiscrezioni circolate, è arrivato l’annuncio ufficiale.

Ds Lupo e il Cosenza, addio dopo pochi mesi

L’avventura del direttore Lupo in riva al Crati è durata soltanto poco più di due mesi. L’annuncio relativo al suo insediamento era avvenuto lo scorso 11 luglio, ora invece l’idea di dividere le strade. Il comunicato della società bruzia parla infatti di una risoluzione consensuale del contratto, con “effetto immediato”.

Da qualche tempo, infatti, Domenico Roma è giunto a Cosenza come responsabile dell’area tecnica, ma era chiaro fin da subito che le due figure non avrebbero potuto coesistere. Ora , invece, il divorzio è cosa fatta fra il Cosenza e il direttore sportivo Lupo. Un accordo raggiunto dalle parti e la conseguente scelta di separarsi.

La notizia è giunta il giorno dopo la vittoria per 4-1 contro il Giugliano: già durante il match Lupo non era in tribuna, chiaro segnale di un distacco ormai insanabile. “A Lupo i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera“, si legge nel comunicato ufficiale.