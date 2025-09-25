HomeSport

Cosenza, strappo ufficiale tra il ds Fabio Lupo e Guarascio: è rottura definitiva

Un feeling mai sbocciato quello fra la società guidata dal patron Guarascio e Fabio Lupo, a distanza di poco più di due mesi la scelta di rescindere consensualmente il contratto

A.A.
Scritto da A.A.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

COSENZA – La notizia era nell’aria da qualche tempo, adesso c’è anche l’ufficialità: Fabio Lupo non è più il direttore sportivo del Cosenza Calcio.

Si può dire a tutti gli effetti un amore mai sbocciato quello fra il Cosenza guidato dal patron Eugenio Guarascio e l’ormai ex direttore sportivo Fabio Lupo. Da Via Conforti, dopo tante indiscrezioni circolate, è arrivato l’annuncio ufficiale.

Ds Lupo e il Cosenza, addio dopo pochi mesi

L’avventura del direttore Lupo in riva al Crati è durata soltanto poco più di due mesi. L’annuncio relativo al suo insediamento era avvenuto lo scorso 11 luglio, ora invece l’idea di dividere le strade. Il comunicato della società bruzia parla infatti di una risoluzione consensuale del contratto, con “effetto immediato”.

Da qualche tempo, infatti, Domenico Roma è giunto a Cosenza come responsabile dell’area tecnica, ma era chiaro fin da subito che le due figure non avrebbero potuto coesistere. Ora , invece, il divorzio è cosa fatta fra il Cosenza e il direttore sportivo Lupo. Un accordo raggiunto dalle parti e la conseguente scelta di separarsi.

La notizia è giunta il giorno dopo la vittoria per 4-1 contro il Giugliano: già durante il match Lupo non era in tribuna, chiaro segnale di un distacco ormai insanabile. “A Lupo i ringraziamenti per il lavoro svolto durante il periodo di collaborazione ed i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera“, si legge nel comunicato ufficiale.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

Blitz-Cetraro-foto

Blitz antimafia a Cetraro: 7 arresti. Accuse di violenza, estorsioni e furti – VIDEO

Tirreno
CETRARO (CS) - Blitz antimafia a Cetraro condotto nelle prime ore di questa mattina dai carabinieri del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza e delle...
Ponte Sullo Stretto

Corte dei Conti bacchetta il Cipess: troppe ombre sul via libera al Ponte

Calabria
ROMA -  La Corte dei Conti sottolinea "la necessità di acquisire chiarimenti ed elementi informativi" sulla recente delibera del Cipess che ha dato il...
rubinetto senza acqua emergenza idrica generico

Cosenza e Rende, ancora rubinetti a secco: cresce il malumore tra i cittadini

Area Urbana
COSENZA - Ancora disagi per i cittadini di Cosenza, Rende e dei comuni dell’area urbana e della provincia serviti dall’acquedotto Abatemarco. L'acqua non è...
plastic free

La Calabria scende in campo con Plastic Free: 15 appuntamenti per il Sea &...

Calabria
COSENZA - Torna l'onda blu dei volontari Plastic Free: il 27 e 28 settembre si svolgerà in tutta Italia "Sea & Rivers", il grande...
Cosenza-si-illumina-oro

Bimbi malati costretti a migrare: Cosenza si illumina d’oro per la lotta al cancro...

Area Urbana
COSENZA - "Siamo nel mese dedicato, nel mondo, alla sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul tema della cura contro il cancro infantile. Organizzato in Europa da...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37449Area Urbana22562Provincia19933Italia8043Sport3880Tirreno2974Università1475
-->
A.A.
Altri Articoli di A.A.

Leggi ancora

Italia

Pasta ritirata dal mercato nei negozi COOP: “Possibile presenza di pezzettini...

I negozi COOP si sono già mossi per provvedere alla rimozione dagli scaffali della pasta ritirata dal mercato. Come bisogna comportarsi in questi casi...
Presidio gaza
Area Urbana

Cosenza torna in piazza per Gaza e la Global Sumud Flotilla:...

COSENZA - Cosenza torna in piazza per Gaza e a sostegno della Global Sumud Flotilla che questa notte è stata attaccata da alcuni droni....

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA