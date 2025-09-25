Lattarico, il dolore del sindaco per la morte di Isabel: «giovane vita spezzata a soli 16 anni»

- Advertisement -

LATTARICO – Tristezza e sgomento oggi a Lattarico per la morte di Isabel Desirè Porco, deceduta al policlinico Gemelli di Roma dopo aver accusato un malore mentre si trovava a scuola, il liceo scientifico Pitagora di Rende.

“Una nuova tragedia per la nostra comunità già particolarmente provata da un’altra giovane vita spezzata”, scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Lattarico Antonella Blandi, riferendosi al tragico incidente avvenuto il 14 agosto scorso, in cui un 14enne perse la vita schiantandosi con la bici contro un muretto.

“Non ci sono parole per descrivere la sensazione di smarrimento nell’apprendere della scomparsa di Isabel una ragazza meravigliosa di soli 16 anni. Abbiamo pregato e sperato ma purtroppo non c’è stato niente da fare. Di fronte a tali circostanze tutto diventa poco importante e si comprende il valore della vita che è il dono piu grande che il Signore ci ha dato. Ci si chiede il perché ma non si trovano risposte. Una ragazza solare e dolce che aveva frequentato le nostre scuole e che tutti ricordano con affetto. Ci stringiamo intorno ai suoi genitori,alla sorella ed al fratello ed a tutti i familiari esprimendo le più sentite condoglianze per una perdita cosi grande ed inaccettabile. La speranza è Isabel possa da lassù lenire il dolore dei suoi familiari ed essere un angelo per tutti coloro che l’hanno amata. Siamo davvero tutti molto tristi. Ciao Isabel”.