Blitz antimafia a Cetraro, Gentile: «Allarme da me lanciato a Ministro non è rimasto inascoltato»

«Risposta concreta e tempestiva dello Stato a difesa della legalità e dei cittadini, ora si proceda con l'apertura della nuova Tenenza dei Carabinieri a Cetraro», il deputato di Forza Italia Andrea Gentile

COSENZA, 25 SET – “L’operazione antimafia scattata questa mattina a Cetraro rappresenta una risposta concreta e tempestiva dello Stato a difesa della legalità e dei cittadini onesti. È l’ulteriore conferma che l’allarme da me lanciato al Ministro dell’Interno Piantedosi, con il question time discusso in Aula pochi giorni fa, non è rimasto inascoltato”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Andrea Gentile.

“Un’inchiesta – aggiunge Gentile – che conferma la pericolosità di un sodalizio criminale attivo nel cetrarese e capace di condizionare la vita sociale ed economica del territorio. Solo la scorsa settimana avevo chiesto in Parlamento al Ministro Piantedosi di rafforzare il presidio dello Stato a Cetraro, dopo anni segnati da episodi di violenza efferata, omicidi e intimidazioni. Lo Stato non arretra: i cittadini devono sapere che possono contare sulla protezione delle istituzioni e sulla fermezza delle forze dell’ordine. Esprimo profonda gratitudine ai carabinieri e alla magistratura per l’impegno e il coraggio dimostrati e ribadisco, al contempo, la necessità di accelerare il percorso per l’apertura della nuova Tenenza dei Carabinieri a Cetraro, presidio indispensabile per restituire sicurezza e fiducia alla comunità”.

