HomeTirreno

Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale: arrestato 36enne

Un 36enne, già sottoposto a sorveglianza speciale, è stato fermato dalla Polizia a Paola dopo le gravi minacce rivolte a una giovane donna: ora si trova ai domiciliari in attesa di convalida

M.G.
Scritto da M.G.
Stima lettura: 1 minuti
- Advertisement -

PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto di un 36enne del Vibonese, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora, sorpreso in città in violazione degli obblighi a cui era vincolato. A fermalo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Minacce di morte ad una giovane

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una giovane donna, esasperata dalle continue e gravi minacce ricevute dal trentaseienne, con il quale ha un rapporto di parentela. La vittima ha raccontato agli agenti di aver subito più volte minacce di morte e di temere che l’uomo potesse raggiungerla per metterle in atto.

Bloccato mentre girava per le vie di Paola

A seguito della segnalazione, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha predisposto mirati servizi di controllo sul territorio, riuscendo a rintracciare e bloccare il pregiudicato mentre si aggirava per le vie cittadine di Paola, in violazione dell’obbligo di dimora imposto dalla misura cautelare.

Più volte denunciato per reati contro la persona

Dai controlli successivi è emerso che l’uomo era stato già più volte denunciato per reati contro la persona e contro il patrimonio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.

- Pubblicità sky-

Ultimi Articoli

assolto l’imprenditore cosentino accusato di falsità in cambiali

Catanzaro: assolto imprenditore cosentino. Era accusato di falsità in cambiali

Area Urbana
CATANZARO - La Corte d’Appello di Catanzaro ha assolto un imprenditore di Cosenza, inizialmente condannato a due anni di reclusione per falsità in cambiali...
Edicole votive Cosenza Vecchia

Restaurate due edicole sacre nel cuore di Cosenza vecchia: segni di fede e identità...

Area Urbana
COSENZA -  Le icone sacre non sono soltanto opere d’arte: custodiscono la memoria religiosa, sociale e artistica di una comunità. Nei vicoli di Cosenza Vecchia,...
Statale 106 investito

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano muore in ospedale

Calabria
LOCRI (RC) - È morto all'ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato...
provincia di Cosenza - piazza 15 marzo

Concorso “blindato” alla Provincia di Cosenza: Cgil e Fp Cgil evidenziano nuove irregolarità

Area Urbana
COSENZA - La CGIL e la Funzione Pubblica CGIL continuano a denunciare con fermezza le gravi irregolarità che stanno emergendo nella gestione del cosiddetto...
impiegato-pubblico

Nuove assunzioni nei Comuni: si cercano operatori con diploma, licenza media ed elementare

Italia
COSENZA - Nuove assunzioni nei Comuni: sono aperte fino al 30 settembre le candidature al Maxi Avviso ASMEL per le assunzioni di laureati, diplomati...

Social

80,052FansMi piace
3,585FollowerSegui
2,768FollowerSegui
2,040IscrittiIscriviti

Correlati

Carica altri

Categorie

Calabria37444Area Urbana22550Provincia19928Italia8041Sport3878Tirreno2973Università1474
-->
M.G.
Altri Articoli di M.G.

Leggi ancora

Edicole votive Cosenza Vecchia
Area Urbana

Restaurate due edicole sacre nel cuore di Cosenza vecchia: segni di...

COSENZA -  Le icone sacre non sono soltanto opere d’arte: custodiscono la memoria religiosa, sociale e artistica di una comunità. Nei vicoli di Cosenza Vecchia,...
Statale 106 investito
Calabria

Investito da un’auto sulla statale 106 a Marina di Gioiosa: anziano...

LOCRI (RC) - È morto all'ospedale di Locri , V. J. di 85 anni, vittima di un grave incidente stradale che si è verificato...
Studentessa computer appunti
Area Urbana

Università Pegaso: l’ateneo digitale con 122 corsi di laurea è a...

COSENZA - L'Università Pegaso è un ateneo digitale riconosciuto dal Ministero dell’Università e della Ricerca sin dal 2006. In un mondo che corre sempre più...
Francesco Coistabile Familia
Area Urbana

Familia, del regista di Cosenza Francesco Costabile, è il film italiano...

COSENZA - Sarà "Familia" di Francesco Costabile, regista cosentino di 44 anni, e già autore di Una femmina (2022), a rappresentare l’Italia nella corsa all’Oscar...
Sorpassometro Acquappesa
Tirreno

Acquappesa, l’associazione Altvelox denuncia il “sorpassometro”: dubbi su legalità e omologazione

ACQUAPPESA (CS)– il “sorpassometro” di Acquappesa sarebbe senza omologazione ufficiale, senza aggiornamenti tecnici e senza piani del traffico previsti dalla legge. È quanto denuncia...
Incidente Fuscaldo Statale 18
Tirreno

Fuscaldo, violento scontro tra una Focus e una Peugeot sulla Statale...

FUSCALDO (CS) - Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi lungo la Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, dove si è verificato un incidente...
Carica altri

Impostazione privacy

Categorie

CalabriaArea UrbanaProvinciaItaliaSport

Seguici su:

© 2011-2025 quicosenza.it - Tribunale di Cosenza Registro Stampa n.9/2012 - Direttore Responsabile Simona Gambaro | P.IVA 03005460781 | Powered by Fullmidia s.r.l.

quicosenza

GRATIS
VISUALIZZA