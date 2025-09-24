Paola, minaccia di morte una giovane e viola la sorveglianza speciale: arrestato 36enne

- Advertisement -

PAOLA (CS) – Una giovane donna, esasperata dalle continue minacce si è rivolta alla Polizia. Da lì è scattata l’operazione che ha portato all’arresto di un 36enne del Vibonese, già sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora, sorpreso in città in violazione degli obblighi a cui era vincolato. A fermalo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Paola che lo hanno arrestato in flagranza di reato.

Minacce di morte ad una giovane

Le indagini sono partite dopo la denuncia di una giovane donna, esasperata dalle continue e gravi minacce ricevute dal trentaseienne, con il quale ha un rapporto di parentela. La vittima ha raccontato agli agenti di aver subito più volte minacce di morte e di temere che l’uomo potesse raggiungerla per metterle in atto.

Bloccato mentre girava per le vie di Paola

A seguito della segnalazione, il personale della Squadra di Polizia Giudiziaria ha predisposto mirati servizi di controllo sul territorio, riuscendo a rintracciare e bloccare il pregiudicato mentre si aggirava per le vie cittadine di Paola, in violazione dell’obbligo di dimora imposto dalla misura cautelare.

Più volte denunciato per reati contro la persona

Dai controlli successivi è emerso che l’uomo era stato già più volte denunciato per reati contro la persona e contro il patrimonio. Su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, il 36enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.