Rossano, manifesti elettorali strappati. Graziano denuncia: «vigliacchi, non ci fermerete»

La denuncia del consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Casa Riformista Calabria a sostegno di Pasquale Tridico per l'episodio avvenuto stanotte

Stima lettura: Less than 1 minuti
CORIGLIANO-ROSSANO (CS) – «Stanotte, a Rossano Scalo, è stato compiuto un atto vile e vergognoso: i miei manifesti elettorali, affissi su una bacheca mobile, sono stati interamente strappati. Un gesto di pura vigliaccheria che offende tutti i cittadini che credono nella democrazia e nella libera espressione delle idee». Lo denuncia Giuseppe Graziano, consigliere regionale e candidato alle prossime elezioni regionali nella lista Casa Riformista Calabria a sostegno di Pasquale Tridico Presidente.

«È un evento triste – prosegue il Consigliere regionale – che arriva poche ore dopo il mio intervento in un talk organizzato da una testata giornalistica locale, durante il quale ho denunciato con forza il sospetto di possibili episodi di scambio di voti legati ai cantieri del nuovo ospedale della Sibaritide. Stamattina, il ritrovamento dei manifesti strappati. Non so se i due eventi siano connessi, ma resta l’amarezza per un atto che non ha nulla a che vedere con il confronto civile e democratico».

«Ovviamente non mi lascerò e non ci lasceremo intimidire. La nostra campagna elettorale continuerà con ancora più determinazione, perché siamo e resteremo dalla parte giusta, per una Calabria libera. La violenza e la vigliaccheria – conclude Graziano – non fermeranno le nostre idee, né il nostro impegno al servizio dei calabresi»

