CARIATI (CS) – La fortuna ha fatto tappa a Cariati, sulla costa ionica cosentina grazie al Gratta e Vinci. Un fortunato giocatore si è portato a casa il premio massimo da ben 500mila euro messo a disposizione dal biglietto “Doppia Sfida Classic” dal costo di 5 euro. Il gratta e vinci da mezzo milione di euro è stato acquistato nella Tabaccheria ricevitoria e cartoleria di via San Giovanni 10. Il tagliando, uno dei più popolari della serie Gratta e Vinci, ha regalato un colpo che cambierà la vita del fortuna giocatore.

In Paese è già partita la caccia per scoprire l’identità del fortunato: c’è chi ipotizza possa trattarsi di un cliente abituale della ricevitoria, chi invece pensa a un turista o a qualcuno di passaggio.

Gratta e vinci: le ultime grosse vincite a Spezzano Albanese e Cosenza

L’ultima grossa vincita al Gratta e vinci venne realizzata in provincia di Cosenza poco più di un anno fa. Esattamente a Spezzano Albanese dove un fortunato giocatore vinse sempre 500mila euro il biglietto “Ultra Numerissimi”. Più di recente, a giugno 2025, a Cosenza realizzata una vincita da 200.000 euro con un tagliando “Numeri Fortunati” da 3 euro all’interno di una tabaccheria del centro città.

Doppia Sfida: come si gioca

Il biglietto contiene due diverse modalità di gioco presenti nella medesima area di gioco:

Modalità 1: si devono scoprire i “NUMERI VINCENTI” celati dall’immagine di cinque simboli “€” e, nella sezione “I TUOI NUMERI”, i numeri celati dall’immagine di dodici blocchetti di banconote.

Se ne “I TUOI NUMERI” si trovano, una o più volte, uno o più “NUMERI VINCENTI” si vince il premio o la somma dei premi corrispondenti.

Modalità 2: se sotto le scritte “PREMIO” presenti nella sezione “I TUOI NUMERI” si trovano 3 importi uguali, si vince quell’importo (esempio, se si rinvengono tre importi di Euro 50,00, si vince un premio pari ad Euro 50,00).

VINCITA MASSIMA: € 500.000,00

ALTRI PREMI (in euro): 5,00 – 10,00 – 20,00 – 25,00 – 50,00 – 100,00 – 500,00 – 1.000,00 – 10.000,00

PROBABILITA’ DI VINCITA: 1 biglietto ogni 7,10 (premi superiori al costo della giocata)

PROBABILITA’ DI VINCITA MASSIMA: 1 biglietto ogni 8.640.000