Gratta e Vinci: a Spezzano Albanese vinti 500mila euro con il biglietto “Ultra Numerissimi”

SPEZZANO ALBANESE (CS) – Un gratta e Vinci che ha regalato una maxi vincita da mezzo milione di euro quello che a Spezzano Albanese, nel cosentino, ha premiato un fortunato giocatore che si è portato a casa ben 500mila euro. Il tagliando, della Serie “Ultra Numerissimi”, dal costo di 20 euro, è stato acquistato nel Bar-Tabacchi di in viale Partenope 9. Trattandosi di una via di passaggio è difficile capire se il fortunato vincitore sia un residente o un automobilista di passaggio.

Questa è la terza maxi vincita nel cosentino negli ultimi due mesi. Il mese scorso la dea bendata si era fermata a Castrolibero alle porte di Cosenza. Anche nella ricevitoria di Anna Misuraca è stata centrata una vincita di 500mila euro ma con biglietto “Gratta e vinci” della serie il “cruciverba” da soli 5 euro. A maggio, invece, con un biglietto della serie Il Miliardario da 5 euro, acquistato in una Tabaccheria di Via Vittorio Veneto a Cosenza, erano stati vinti 300mila euro.

Gratta e Vinci le Top Vincite dell’ultima settimana

La vincita Spezzano Albanese rientra nelle 10 top vincite dell’ultima settimana. Le due vincite più alte al Gratta e vinci si sono registrate a Roma, dove sono stati vinti ben 8 milioni di euro. Cinque milioni in via dell’Alpinismo 2 con il biglietto «Nuovo 100X», mentre tre milioni sono stati vinti in viale Capitan Casella 5/A con il biglietto «La Grande Occasione». Festeggia anche Susegana in provincia di Treviso dove sono stati vinti due milioni di euro con il biglietto «Il Miliardario Mega».