Esistono regali che possono accompagnare un bambino alla sua adolescenza?

COSENZA – Quant’è difficile fare le scelte giuste quando si deve interagire con i più piccoli? Molto: chiunque abbia un figlio o un nipote ne è perfettamente consapevole. Se scegliere un regalo per un bambino può sembrare una missione semplice, sceglierne uno che rimanga utile e significativo anche durante il corso degli anni è una sfida decisamente più dura. I bambini sono soggetti mutevoli, che di giorno in giorno sviluppano nuove abilità e passioni: figuriamoci cosa possono fare durante il corso di un anno o di una vita intera!

Fortunatamente i mercati hanno pensato a soddisfare anche questo genere di richiesta e lo hanno fatto attraverso tutta una serie di giocattoli, strumenti educativi e oggetti. Ci sono quindi regali che possono adattarsi alle varie fasi dello sviluppo, diventando veri e propri compagni di viaggio lungo il loro processo di scoperta del mondo e accompagnandoli fino alle porte dell’adolescenza, un periodo difficile da gestire.

Quali sono queste idee e perché riescono a superare la prova del tempo? Quali sono i regali che permettono di lasciare un impronta duratura prima e positiva poi sulla vita dell’altra persona? Oggi lo scopriamo insieme all’interno di un articolo che è perfetto per chi cerca idee regalo per diverse età e vuole fare una scelta che sia contemporaneamente intelligente e duratura, costruendo un regalo che sia in grado di affrontare in maniera egregia lo scorrere del tempo!

Non si è mai troppo anziani per le costruzioni

Non c’è gioco per bambini più interessante delle costruzioni, c’è poco attorno a cui girare. Dai blocchi morbidi per neonati ai set di costruzioni più avanzati dedicati agli adolescenti, con elementi meccanici o grip magnetici, i giochi legati al mondo delle costruzioni hanno dalla loro una grande versatilità che è ciò che li rende imperdibili per la maggioranza delle persone.

In commercio esistono valigette di costruzioni che offrono una quantità di pezzi tale da poter sostenere il gioco di un bambino che cresce per anni e anni; il trucco per rendere il regalo ancora più duraturo, poi, è l’acquisto di manuali che permettano di alimentare la fantasia del bambino, così da fare sempre qualcosa di nuovo anche a fronte di un numero limitato di opzioni.

La musica come benedizione

La musica è un linguaggio universale in grado di adattarsi a qualsiasi età e, anzi, in grado di plasmare una vita e il suo futuro in maniere che possono essere incredibilmente esaltanti. Acquistare fin dalla tenera età uno strumento musicale, sia esso un pianoforte, una tastiera interattiva, un ukelele o una piccola chitarra, permette a un bambino di costruire una prima infarinatura di gestualità che poi si riporterà nel futuro, andando a costruire per lui un nuovo linguaggio espressivo, di quelli che possono fare la differenza e migliorare ampiamente lo stile di vita.

In accompagnamento allo strumento musicale che, ripetiamo, è un regalo di per sé meraviglioso c’è tutto un altro ecosistema di cose da mettere in conto: quello dei materiali educativi! Gli strumenti musicali moderni, infatti, hanno spesso applicazioni companion realizzate dal produttore che permettono di guidare l’apprendimento, il tutto in base al livello di abilità del singolo. Questo significa che è possibile effettivamente regalare lo strumento musicale a chiunque, anche a chi non sa suonare!

Abbonamenti a riviste educative

Altra idea regalo splendida per un bambino come per un adolescente è quella del regalare un abbonamento a una rivista educativa che lo accompagni durante il corso degli anni. Il mercato editoriale Italiano infatti ha diversi grandi nomi di riviste educative che possono essere utilizzate per apprendere informazioni su argomenti di carattere scientifico e culturale, scritte in maniera rispettabile e soprattutto con un sacco di contenuti coinvolgenti adatte a tutte le fasce di età.

L’importante è che la rivista sia in grado di stimolare la curiosità del singolo e il suo desiderio di apprendere: fin da piccoli, infatti, è possibile appassionarsi a illustrazioni e racconti mentre più si cresce più si può apprezzare la complessità dei tanti argomenti che popolano il nostro mondo. In questa maniera starai anche seminando un qualcosa per il futuro del bambino, che potrà interfacciarsi con un sacco di argomenti interessanti costruiti appositamente intorno a lui.

Una console per videogiochi

Altro regalo che può accompagnare il bambino dalla tenera età a oltre, è quello di una console per videogiochi. Questi ultimi, infatti, possono diventare una passione molto importante per la crescita personale del bambino a causa della loro capacità di mescolare al proprio interno una montagna di linguaggi di comunicazione diversi. Un videogioco infatti, oltre che gameplay (quindi una serie di scelte interessanti a cui corrispondono azioni e reazioni) è anche una produzione artistica ed estetica che si espande attraverso l’utilizzo di immagini, canzoni, suoni, filmati e sopratutto una storia: la somma di questi componenti genera l’opera finale, nella sua complessità di fruizione. Al giorno d’oggi ci sono console come NintendoSwitch (sta per uscire anche la nuova) che permettono a un videogiocatore di avere access a una libreria sterminata di titoli che tocca lati diversissimi dello spettro, così da incontrare i gusti di tutti!