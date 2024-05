Gratta e Vinci da record e Regione italiana super fortunata: vinti 12 milioni di euro con 3 biglietti

MILANO – Ultima settimana ricca di premi quella del Gratta e Vinci, dove sono stati distribuiti quasi 20 milioni di euro da Nord a Sud. Ma a fare festa è la Lombardia (non è la prima volta che il Gratta e vinci premia questa regione) dove sono stati vinti 3 premi milionari: due da ben 5 milioni di euro e uno da 2 milioni. I primi due sono stati vinti a Como nel rivendita di via G.B. Scalabrini 76 e a Codogno, nel lodigiano, nella rivendita di viale A. Moro 2. Entrambe la maxi vincite sono state realizzate con il biglietto della serie «Il Miliardario Maxi». Festa anche a Gussago in provincia di Brescia dove nel bar-tabacchi di via Dante Alighieri 5 un fortunato giocatore ha centrato il jackpot da 2 milioni di euro con il Gratta e vinci della serie «Super Numerissimi»

Gratta e vinci: 500mila euro a Bari, 4 premi da 300mila euro con il Miliardario

Per quanto riguarda Le top vincite della settimana dal 06 al 12 maggio, il «Miliardario Mega» ha regalato una vincita da 500mila euro a Bari. Il «Miliardario» si conferma tra i più apprezzati dai giocatori e che ha permesso di vincere ben 300mila euro a Riccia in provincia di Campobasso, a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo, a Sandrigo nel vicentino e a Roma. Un Gratta e Vinci da 200mila euro è andato a Silvi in provincia di Teramo con il biglietto «Numeri Fortunati».

Sei vincite da 100mila euro

Sei, infine, le vincite da 100mila euro: una Milano con il Gratta evinci della serie Il «Miliardario», a Napoli con il tagliando «Fai Scopa New», a Isola del Gran Sasso nel Teramano con il biglietto «Super Numerissimi», a Bergamo («New Bonus Tutto per Tutto»), a Torino con il «Nuovo 50X» e a Roma dove la vincita è stata realizzata con il biglietto «Numerissimi». Diversi invece i premi da 100mila e 50 euro distribuiti da Nord a Sud che riportiamo in basso.

Tutte le top Vincite della settimana

Il Miliardario Maxi 5.000.000 CODOGNO LO LOMBARDIA

Il Miliardario Maxi 5.000.000 COMO CO LOMBARDIA

Super Numerissimi 2.000.000 GUSSAGO BS LOMBARDIA

Il Miliardario Mega 500.000 BARI BA PUGLIA

Il Miliardario 300.000 RICCIA CB MOLISE

Il Miliardario 300.000 ROSETO DEGLI ABRUZZI TE ABRUZZO

Il Miliardario 300.000 SANDRIGO VI VENETO

Il Miliardario 300.000 ROMA RM LAZIO

Numeri Fortunati 200.000 SILVI TE ABRUZZO

Il Miliardario 100.000 MILANO MI LOMBARDIA

Fai Scopa New 100.000 NAPOLI NA CAMPANIA

Super Numerissimi 100.000 ISOLA DEL GRAN SASSO D ITALIA TE ABRUZZO

New Bonus Tutto per Tutto 100.000 BERGAMO BG LOMBARDIA

Nuovo 50x 100.000 TORINO TO PIEMONTE

NUMERISSIMI 100.000 ROMA RM LAZIO

Turbo Cash 50.000 VIGEVANO PV LOMBARDIA

New Turista per Sempre 50.000 THIENE VI VENETO

New Tutto per Tutto 50.000 PARTINICO PA SICILIA

New Bonus Tutto per Tutto 50.000 ORISTANO OR SARDEGNA

Doppia Sfida Classic 50.000 MOSCUFO PE ABRUZZO

Il Miliardario Maxi 50.000 GENZANO DI ROMA RM LAZIO

Il Miliardario Maxi 50.000 CALTANISSETTA CL SICILIA

Il Miliardario Maxi 50.000 MONZA MB LOMBARDIA

La Grande Occasione 50.000 BACOLI NA CAMPANIA

NUMERISSIMI 50.000 SIZIANO PV LOMBARDIA

Nuovo 50x 40.000 ROMA RM LAZIO

Super Numerissimi 30.000 GROSSETO GR TOSCANA

ULTRA NUMERISSIMI 30.000 MILANO MI LOMBARDIA

Il Miliardario Mega 20.000 EMPOLI FI TOSCANA

Il Miliardario Mega 20.000 BORGO A MOZZANO LU TOSCANA

Premi Stellari 20.000 LATERZA TA PUGLIA

Nuovo 50x 20.000 TORINO TO PIEMONTE