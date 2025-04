Abusi sessuali su una studentessa minorenne: arrestato a scuola insegnante delle superiori

- Advertisement -

PONTEDERA (PI) – Un insegnante di un istituto superiore di Pontedera, in provincia di Pisa, è stato arrestato dalla polizia e posto ai domiciliari con l’accusa di aver commesso abusi nei confronti di una studentessa all’epoca dei fatti minorenne e, spiegano gli inquirenti “di condotte inopportune nei confronti di altre studentesse“. L’uomo è stato fermato nelle settimane scorse in esecuzione di un’ordinanza cautelare, “all’interno della scuola dove insegnava” ed è stato arrestato mentre stava effettuando una lezione: per lui le accuse sono di violenza sessuale e molestie.