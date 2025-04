Dialoghi sull’energia al teatro Rendano: un’esperienza tra scienza, arte e innovazione

- Advertisement -

COSENZA – Un’esperienza multisensoriale e profondamente ispirante quella che ha preso vita al Teatro Alfonso Rendano, con “Energeia – dialoghi sull’energia”, evento ideato dalla giornalista Donata Marrazzo e prodotto da Replanet, in occasione del decennale dell’azienda. Sul palco, scienziati, filosofi, intellettuali e artisti provenienti da tutta Italia hanno dato voce a un racconto collettivo sull’energia, esplorata in tutte le sue forme – fisiche, simboliche, spirituali. Un dialogo corale che ha intrecciato competenze e visioni, accompagnando il pubblico in un viaggio che ha attraversato il mito e la scienza, il corpo e l’ambiente, la parola e l’universo.

Tra i protagonisti della serata: l’attore Marco Silani, la giornalista e yogin Alessia Tripodi, la psicoterapeuta Lhoana Valentini, il botanico Nicodemo Passalacqua, l’antropologo Mauro Francesco Minervino, l’ingegnere e ricercatore Felice Arena, il matematico e teologo Giovanni Amendola, l’astrofisica Sandra Savaglio, l’esperto di innovazione Mario Calderini, e naturalmente Donata Marrazzo, ideatrice e conduttrice dell’evento.

Ad arricchire l’esperienza, le musiche originali del chitarrista Alessandro Santacaterina, ispirate ai suoni arcaici della Calabria registrati da Alan Lomax, e le immagini oniriche del video artwork di Giuseppe Sottile, proiettate su un palco immersivo dominato da grandi ledwall.

In chiusura, un talk sull’innovazione sociale e un brindisi simbolico per festeggiare i dieci anni di Replanet, realtà calabrese premiata nel 2024 dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il suo modello di business sostenibile e visionario. “Un’occasione per condividere pensieri, passioni e futuro” – ha dichiarato Kevin Pratticò, amministratore unico dell’azienda – “mettendo in scena l’energia come motore di cambiamento”.