Luchè, il Summer Tour 2025 arriva anche in Calabria e fa tappa a Diamante

DIAMANTE (CS) – Aveva anticipato che oggi, giovedì 3 aprile, avrebbe svelato le date del Summer Tour 2025 e, non appena le ha pubblicate, si è scatenato il “finimondo” tra i fan. Luchè, pseudonimo di Luca Imprudente, rapper e producer napoletano tra i fondatori della gang-cult “Co’Sang”, ha snocciolato il calendario dei suoi concerti estivi (partenza il 5 giugno dalla sua città, allo stadio Maradona), mandando in visibilio i tantissimi che lo seguono anche in Calabria. La notizia infatti è che il 21 agosto si esibirà al teatro dei Ruderi a Cirella di Diamante. Lo scenario del parco archeologico della cittadina tirrenica sarà così cornice della nuova scena con un pubblico di giovanissimi che proprio dalle 14 di oggi, dall’apertura della vendita, hanno voluto accaparrarsi il biglietto.