Belvedere Marittimo dice addio alle barriere architettoniche, approvato il Piano di accessibilità

BELVEDERE MARITTIMO (CS) – Il Consiglio comunale di Belvedere Marittimo, nella seduta dello scorso primo aprile, ha approvato il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), un provvedimento fondamentale volto a garantire piena accessibilità e inclusione sul territorio comunale. La decisione, frutto di un articolato processo di analisi e progettazione, mira a consentire a tutti i cittadini – indipendentemente da eventuali disabilità motorie, sensoriali o cognitive – di muoversi liberamente ed in sicurezza negli spazi pubblici e privati.

Svolto un approfondito studio sulle criticità

Il percorso che ha portato alla stesura e alla definitiva approvazione del PEBA è stato complesso e accurato. Gli uffici comunali, coadiuvati da professionisti esterni coordinati dall’architetto Pasquale Greco, hanno condotto approfondite analisi delle criticità presenti in edifici comunali o sotto gestione comunale, scuole, aree di aggregazione e percorsi altamente frequentati.

Cosa prevede il Piano sulle barriere architettoniche

Il Piano prevede un programma pluriennale della durata di cinque anni, durante i quali verranno realizzati interventi prioritari su strutture di particolare rilevanza sociale come il Municipio, gli uffici anagrafici, gli istituti scolastici, gli impianti sportivi e le piazze storiche. Tra le azioni previste vi sono la realizzazione di rampe, l’ampliamento dei passaggi pedonali, la rimozione degli ostacoli più evidenti e l’adeguamento degli spazi interni, inclusi servizi igienici e segnaletica dedicata. Saranno inoltre previste azioni specifiche per favorire l’accessibilità sensoriale, agevolando così l’orientamento di ipovedenti e non vedenti, e interventi mirati all’eliminazione delle barriere percettive che limitano la fruizione degli spazi a cittadini con disabilità uditive o cognitive.

La natura operativa del Piano è incentrata sul coordinamento fra l’analisi strategica – elaborata dal PEBA – e la conseguente realizzazione pratica, affidata a professionisti specializzati e integrata nella pianificazione urbanistica generale. L’intento finale è offrire un percorso d’azione chiaro, che permetta a Belvedere Marittimo di abbattere progressivamente le barriere architettoniche e migliorare concretamente la qualità della vita di tutti i cittadini.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

«La cura – ha dichiarato il sindaco Vincenzo Cascini – di ogni dettaglio, l’accurata pianificazione degli interventi e la costante ricerca di risorse integrative, comprese quelle regionali e nazionali, rappresentano i pilastri di un percorso autenticamente inclusivo, che va oltre il semplice rispetto delle normative vigenti. Siamo consapevoli che solo attraverso una collaborazione solida e costruttiva tra istituzioni e cittadinanza potremo rendere effettivo e duraturo il principio di accessibilità universale, a beneficio dell’intera comunità e delle generazioni future».

A fargli eco, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Impieri, che ha aggiunto: «L’approvazione definitiva del PEBA costituisce un atto di grande civiltà e un impegno concreto per il futuro di Belvedere Marittimo. Non intendiamo limitarci a interventi sporadici, ma puntiamo a strutturare un processo continuo, in grado di rendere il nostro territorio sempre più accogliente e vivibile per ogni cittadino. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito attivamente con segnalazioni e proposte migliorative: il Piano è un documento dinamico, capace di evolversi insieme alle esigenze della comunità, e sono convinta che saprà innalzare significativamente la qualità urbana e sociale del paese».