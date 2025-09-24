Troppi incidenti, il Comune di Rende riattiva il semaforo all’uscita del tunnel del Metropolis

- Advertisement -

RENDE – Rimasto fuori servizio per oltre 10 anni, l’impianto semaforico che si trova all’uscita del tunnel che passa sotto il Centro Commerciale Metropolis, all’intersezione tra via Lenin, via Torino, via Genova e via Rotella, teatro di numerosi incidenti stradali (l’ultimo pochi giorni fa), tornerà in funzione a partire dal prossimo fine settimana per regolare il traffico con la presenza di un nuovo impianto e dell’apposita segnaletica.

Semaforo sarà giallo lampeggiante dalle 23 alle 7:00

La decisione arriva con l’ordinanza del Comune di Rende che ha disposto l’attivazione dell’impianto semaforico a partire da da venerdì 26 settembre che sarà in modalità “automatico a tempi fissi”, mentre nelle ore notturne (dalle 23:00 alle 7:00) sarà attivo il giallo lampeggiante. L’attivazione segue il completamento dei lavori di manutenzione straordinaria effettuati da parte della società incaricata, che ha installato una nuova centralina di comando.

Limite di di 30 km/h su tutte le strade che convergono all’incrocio

Per garantire la sicurezza di automobilisti e pedoni, l’ordinanza prevede anche un limite massimo di velocità di 30 km/h su tutte le strade che convergono nell’incrocio, per un tratto di 150 metri in avvicinamento e l’installazione della segnaletica verticale di preavviso. È inoltre vietata la sosta in prossimità delle lanterne semaforiche e della segnaletica, per non comprometterne la visibilità.

«L’intervento si è reso necessario per ridurre il tasso di incidentalità e migliorare la sicurezza in una delle aree più delicate della viabilità cittadina» si legge nel provvedimento firmato dal comandante della Polizia Locale di Rende, Fabio Felice De Silva. La ditta esecutrice dovrà garantire il corretto funzionamento dell’impianto e provvedere all’installazione della segnaletica.