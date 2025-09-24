Lattarico in lutto: addio a Isabel Desiré, la 16enne stroncata da un malore improvviso

- Advertisement -

LATTARICO (CS) – Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Lattarico. Isabel Desiré Porco, appena sedicenne, è deceduta al Policlinico Gemelli di Roma dopo un improvviso malore che l’avrebbe colta mentre si trovava a scuola.

Quella che sembrava una normale mattinata di lezioni si è trasformata, in pochi attimi, in un drammatico travaglio clinico. Isabel è stata soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove i medici avrebbero tentato di stabilizzarla. Vista la gravità delle sue condizioni, si è reso necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari e la corsa contro il tempo, per la giovane non c’è stato nulla da fare.

In queste ore, sono tanti i messaggi di affetto e commozione che stanno arrivando per ricordare la giovane, scomparsa prematuramente, a testimonianza di quanto la vicenda abbia scosso profondamente tutto il territorio. Nel manifesto funebre si dispensa dalle visite e dai manifesti di partecipazione. Le offerte raccolte saranno devolute in beneficenza.