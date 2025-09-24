HomeArea Urbana

Rende, l’appello: «Principe fermi quelli che vogliono strumentalizzare i lavoratori»

La denuncia del Comitato Pa Calabria: «Le pressioni di alcuni consiglieri bulletti nei confronti dei lavoratori della Multiservizi sono inaccettabili»

S.M.
Scritto da S.M.
Stima lettura: 1 minuti
RENDE (CS) – “Abbiamo avuto modo di apprezzare la serietà del sindaco Principe in occasione di una richiesta relativa a dei bandi. Oggi gli rivolgiamo l’appello affinché fermi qualche peones, ereditato dalla precedente amministrazione, che cerca di strumentalizzare i lavoratori della Multiservi Così scrive in una nota il Comitato Pa Calabria“. Così scrive in una nota il Comitato Pa Calabria costituito dai dirigenti.

“Le pressioni nei confronti dei lavoratori sono inaccettabili. Qualche consigliere comunale che in passato sosteneva la vecchia amministrazione cerca di fare il bulletto su gente che è una risorsa per Rende. A noi non interessano destra o sinistra ma difendiamo la libertà dei lavoratori.

Al sindaco Principe chiediamo di fermare questi atteggiamenti da sceriffi e “pistoleri” che già abbiamo visto nel passato e che oggi Rende non si può più permettere. Il sindaco Principe è certamente estraneo a ogni cosa ma ha l’autorevolezza per frenare questi atteggiamenti da Cetto La Qualunque.

Rende non faccia marcia indietro ed isoli questi personaggi in cerca d’autore, che sono sempre gli stessi e che alle elezioni politiche facevano pure i rappresentanti di lista. In una città cosi civile e moderna i lavoratori devono essere lasciati in pace. Votino per chi vogliono ma liberamente”.

Lutto Candela

Lattarico in lutto: addio a Isabel Desiré, la 16enne stroncata da un malore improvviso

Area Urbana
LATTARICO (CS) - Una tragedia improvvisa ha sconvolto la comunità di Lattarico. Isabel Desiré Porco, appena sedicenne, è deceduta al Policlinico Gemelli di Roma...
Droga-e-pistola-auto-A2

Droga e pistola in auto sull’A2: arrestati tre cosentini, sequestrati oltre 3 chili di...

Italia
MATERA - Lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo, la Polizia ha arrestato due uomini e una donna, di età compresa tra 32 e 35 anni,...

Pasta ritirata dal mercato nei negozi COOP: "Possibile presenza di pezzettini di legno"

Italia
I negozi COOP si sono già mossi per provvedere alla rimozione dagli scaffali della pasta ritirata dal mercato. Come bisogna comportarsi in questi casi...
Bucarelli_Tridico

«Sala elettorale concessa a Tridico»: il sindaco di Mendicino replica alle accuse di Luciani

Provincia
MENDICINO (CS) - "In merito alle recenti dichiarazioni rilasciate dal Consigliere di minoranza Luciano Luciani, che ha denunciato un presunto silenzio da parte dell’Amministrazione...
Fazzolari_Orlandino-e-Filomena-Greco

Regionali in Calabria: per l’Antimafia Fazzolari, Filomena e Orlandino Greco tra gli ‘impresentabili’

Calabria
ROMA - La commissione parlamentare Antimafia, nell'ambito dei controlli svolti in merito ai candidati alle elezioni regionali in Calabria, ha riscontrato - sulla base...

