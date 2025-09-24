Rende, l’appello: «Principe fermi quelli che vogliono strumentalizzare i lavoratori»

- Advertisement -

RENDE (CS) – “Abbiamo avuto modo di apprezzare la serietà del sindaco Principe in occasione di una richiesta relativa a dei bandi. Oggi gli rivolgiamo l’appello affinché fermi qualche peones, ereditato dalla precedente amministrazione, che cerca di strumentalizzare i lavoratori della Multiservi Così scrive in una nota il Comitato Pa Calabria“. Così scrive in una nota il Comitato Pa Calabria costituito dai dirigenti.

“Le pressioni nei confronti dei lavoratori sono inaccettabili. Qualche consigliere comunale che in passato sosteneva la vecchia amministrazione cerca di fare il bulletto su gente che è una risorsa per Rende. A noi non interessano destra o sinistra ma difendiamo la libertà dei lavoratori.

Al sindaco Principe chiediamo di fermare questi atteggiamenti da sceriffi e “pistoleri” che già abbiamo visto nel passato e che oggi Rende non si può più permettere. Il sindaco Principe è certamente estraneo a ogni cosa ma ha l’autorevolezza per frenare questi atteggiamenti da Cetto La Qualunque.

Rende non faccia marcia indietro ed isoli questi personaggi in cerca d’autore, che sono sempre gli stessi e che alle elezioni politiche facevano pure i rappresentanti di lista. In una città cosi civile e moderna i lavoratori devono essere lasciati in pace. Votino per chi vogliono ma liberamente”.