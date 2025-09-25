Area UrbanaCosenza

Regionali, Fratoianni a Cosenza: “restituire un futuro a questa terra, sanità e giustizia sociale le priorità”

La richiesta della Corte dei Conti conferma che il Ponte sullo Stretto presenta criticità profonde e non risponde ai reali bisogni dei cittadini

Cosenza – “L’obiettivo è vincere le elezioni e restituire un futuro a una terra che ciclicamente sembra perderlo, ma che invece ha straordinarie risorse, insieme a straordinari problemi e bisogni”. Lo ha dichiarato, Nicola Fratoianni, segretario di Sinistra Italiana di Alleanza Verdi e Sinistra, in occasione del suo intervento stamane a Cosenza, a sostegno del candidato del campo largo Pasquale Tridico.

Fratoianni: “la sanità pubblica una delle emergenze più sentite”

Per Fratoianni, il tema dei temi rimane la sanità pubblica, che in Calabria rappresenta una delle emergenze più sentite. “La situazione è terribile – ha sottolineato Fratoianni – perché viene negata a una parte sempre più ampia della società calabrese il diritto universale alla salute. Occorre intervenire con decisione per garantire servizi e cure a tutti i cittadini”.

Oltre alla sanità, per il segretario di AVS ha elencato le altre emergenze, come la giustizia sociale, disuguaglianze, ambiente e pace, sottolineando il ruolo che le Regioni possono e devono svolgere in merito a quest’ultimo settore.

Fratoianni non ha mancato di affrontare anche la questione del Ponte sullo Stretto, dopo i chiarimenti richiesti dalla Corte dei Conti sul progetto. “Da tempo – ha infine ricordato – erano stati segnalati problemi di natura amministrativa e legati alle competenze nazionali ed europee. È l’ennesima conferma che questo progetto presenta criticità profonde e non risponde ai reali bisogni dei cittadini”.

 

